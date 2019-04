Ratas: seadus ei võimaldanud Kuusiku ametisseastumist edasi lükata

Ratas tunnistas teisipäeval Terevisioonis, et Kuusiku suhtes esitatud süüdistustest teada saades ta isegi uuris võimalusi tema ametisseastumisega viivitada, kuid see võimalus langes ära, kuna seadus ei näe edasilükkamist ette.

Peaministri sõnul sai tema esimest korda infot Kuusiku suhtes tõstatatud kahtlustest neljapäeval politsei kaudu, kui juhtumit uurivad ajakirjanikud olid politsei poole pöördunud.

Ratas tervitas esmaspäeva õhtul Kuusiku juhtumi suhtes kriminaalasja algatamist. "Ma arvan, et see on väga õige, et alustati kriminaalmenetlust. Selgust on ruttu vaja," ütles Ratas, kuid märkis, et senikauaks jääb Kuusik ametisse.

Ratas tunnistas, et nii nagu politseil ega teistel riigiasutustel ei ole ka temal mingeid andmeid Kuusiku väidetavast vägivallatarvitamisest oma abikaasa kallal ning seetõttu ei olnud tal alust ministrit tagasi lükata.

"Aga nagu vanarahvas ütles - kus suitsu, seal tuld," kordas Ratas kaks korda intervjuu jooksul ning rõhutas vajadust asjas kiiresti selgust saada.

Peaminister tunnistas, et lähisuhte vägivalla juhtumid on väga keerulised ja tundlikud teemad, kuid kutsus siiski ohvreid üles politseile vägivallast teada andma.

Esmaspäeval said ajakirjanduse kaudu avalikuks kahtlused, et Kuusik on olnud aastaid vägivaldne oma abikaasa suhtes.