TTJA andis Sõnajalgadele Aidu tuulikute dokumentide esitamiseks lisaaega

"Eleon Green palus aja pikendust dokumentide esitamiseks ja seda me neile ka andsime. Uus tähtaeg on 2. mai," ütles ERR-ile TTJA pressiesindaja Anne-Mai Helemäe.

TTJA soovis tuuleapargi arendajatelt kahe tuuliku ehitamise aluseks olevat ehitusprojekti, eriosade projekte, teostusjooniseid, tehniliseid näitajaid, tootjapoolsed tuuliku püstitus- või paigaldusjuhendit, ehitustööde päevikut, kaetud tööde akte, tööd teostavate isikute ohutuslahendusi ning riskianalüüsi.

Kui Eleon Green ei esita dokumente uueks tähtajaks ehk 2. maiks, kohaldab TTJA ehitusseadustiku, korrakaitseseaduse ja asendustäitmise ja sunniraha seaduse alusel sunniraha kuni 64 000 eurot.

TTJA kehtestas esmaspäeval uue Aidu tuulepargis viibimise keelu. Amet nõuab Eleonilt jätkuvalt dokumente kogu Aidu tuulepargi tegevuse kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on vaja hinnata, kui ohtlik olukord seal on sealhulgas neile endale, kas neid üldse tohib täna sinna objekidele lasta töid lõpetama või mitte. Sellepärast me oleme küsinud kogu ehituseaegse dokumentatsiooni välja," rääkis TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.

"Tuulikud on liiga kõrged ja liiga suured ja häirivad nii raadio- kui radarite süsteemide tööd. Punkt kaks, täna TTJA väidab, et kehtivaid ehituslubasid ei ole ja ehitustegevus on ebaseaduslik," lisas ta

Sõnajalad on plaaninud Aidusse püstitada 30 kolmemegavatist tuulikut. Kuna Aidu tuuleparki kavandatakse Eesti idapiiri lähedusse, siis peab TTJA tuulikute rajamist ohuks Eesti riiklikule julgeolekule, sest need võivad takistada õhuseireradarite ja raadiosüsteemide tööd.