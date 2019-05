Politseil on kulunud Aidu tuulepargi valvele 21 000 eurot

Alates 11. aprillist valvab Aidu tuuleparki politsei ning kahte poolikut tuulikut lõpuni ehitada arendaja ei tohi. Osaühingul Eleon Green käskisid tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet teha nii, et tuulikud kellelegi ohtlikud poleks, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Ameti ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik rääkis, et seitsmel päeval ongi tuulikute juures toimetatud ja kindlasti on need ohutumad kui varem.

"Aga täna me oleme ametina olukorras, kus meil on üsna raske hinnata tegelikult seda, kas need tuulikud on ohutud või mitte, sest arendaja ei ole meile esitanud vastavat dokumentatsiooni," märkis ta.

Kõigi tuulikuid puudutavate dokumentide üleandmist nõudis amet juba 26. aprillil ning viimane tähtaeg selleks oli 2. mail. Tamtik ütles, et arendaja andis üle osa projektist ja ehituspäevikuid. Sestap pole veel nõutud seaduses lubatud kuni 64 000 eurost sunniraha.

"Me täna, jah, oleme olukorras, kus me peame selle dokumentatsiooniga ennast kurssi viima. Vaatama, millist dokumentatsiooni nad on esitanud, mida nad ei ole esitanud ja arendaja on ka öelnud, et kogu dokumentatsiooni nad ärisaladuse avaldamise pärast meile ei kavatse esitada. Nad on esitanud ka meie ettekirjutuse peale vaide," selgitas ta.

Tehnilise järelevalve amet on öelnud, et kui arendaja tuulikuid piisavalt ohutuks ei tee, on riik valmis sekkuma ning tuulikud ise osadeks võtma. Aga ka tuulikute demonteerimine nõuab põhjalikke jooniseid ja juhendeid, mida ametil täna pole.

"Ei ole välistatud ka, et me peame selle dokumentatsiooni üks hetk ka ise tekitama, kui see olukord peaks üks hetk nii kaugele jõudma. Siin tuleb ka vaadata sarnaseid tuulikuid, aga ka seda, mida arendaja ise on teinud, ja mida nad on deklareerinud, et nad teevad," lausus Tamtik.

Ja kui vajalik oskusteave on kokku kogutud, tuleks välismaalt tellida sobilik rasketehnika, sest Eestis ligi 200 meetri kõrguste tuulikute kokkupanemiseks tehnikat pole.

Aga see on kõik kauge tulevikuvaade. Tamtik nentis, et lõplik tõde selgub kohtus ning seni on Oleg ja Andres Sõnajalag vaidlustanud pea kõike, mida vaidlustada saab.

"Ka demonteerimine otsustatakse kindlasti kohtus. Ehk see on üsna tõenäoline stsenaarium. Ja paraku need [vaidlused] võivad võtta kokkuvõttes aastaid," lausus Tamtik.

Sõnajalad on plaaninud Aidusse püstitada 30 kolmemegavatist tuulikut. Vaidluse sisuks on see, et kuna Aidu tuuleparki kavandatakse Eesti idapiiri lähedusse, peab TTJA tuulikute rajamist ohuks Eesti riiklikule julgeolekule, sest need võivad takistada õhuseireradarite ja raadiosüsteemide tööd.