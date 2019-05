Kaitseministeerium on juba mitu aastat takistanud Aidu tuulepargi rajamist, sest kõrged tuulikud segaksid kaitseväe radarite tööd. Nüüd püüab ministeerium arendajat hoonestusõigusest ilma jätta, sest ametnike hinnangul on OÜ Eleon Green oluliselt ja korduvalt rikkunud lepingu tingimusi. Sellisel juhul on maa omanikul ehk riigil võimalik hoonestusõigus tagasi nõuda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seal on sisuliselt korduv ehitamine olukorras, kus ei ole juba algselt olnud ehitusluba. Ja siis isegi ehitusloa puudumisel on ehitama asudes eiratud ka täiendavald ettekirjutusega tehtud ehituskeeldu. Ja hoonestusõiguse osas oleme me valmis pöörduma kohtu poole, kui arendaja hoonestusõigust vabatahtlikult vastavalt meie tehtud ettepanekule tagasi ei anna," selgitas kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk.

Kui Eleon Green ettepanekuga nõustuks, peaks ettevõte nelja kuu jooksul pooleliolevad tuulikud lammutama ja Aidust lahkuma.

Ettevõte eelistab kohtusse minna, sest riigiametite tegevuses näevad nemad pigem soovi tuulepark Eesti Energiale kätte mängida, kui muret riigi kaitsevõime pärast.

"Kaks tuulikut hävitavad Eesti kaitsevõime! Ma ütlen ausalt, eestlasena mul on häbi. Meil praktiliselt puudub kaitsevõime, kui me niisugust juttu ajame. Ja kui riik käituks õiglaselt, korrektselt, siis ta pakuks näiteks asemele. Palun väga, Ida-Virus on meil nii suur kaitseprobleem, palun, siin on Tootsi tuulepark, pakume seda teile asemele. Ja kindlasti selles suunas me jätkame võitlust, ütles OÜ Eleon Green omanik Oleg Sõnajalg.

Aidu tuulepargis on ehitustööd alates aprilli algusest peatatud ja ehituplats on politsei valve all.