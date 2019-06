Tänavu 29. aprillil jättis Tartu halduskohus läbi vaatamata Ida-Viru maavanema protesti Aidu tuulepargi ehituslubade tühistamiseks. Protest jäi läbi vaatamata menetluslike minetuste tõttu: nimelt oleks maavanem pidanud 30 päeva jooksul alates sellest, kui ta sai teada ehituslubade andmisest, esitama Lüganuse vallavalitsusele ettepaneku ise vaidlusalused ehitusload kehtetuks tunnistada. Seda tulnuks tal teha enne kohtusse pöördumist.

Kuna ta seda ei teinud, ei läbinud maavanem halduskohtu hinnangul nõuetekohast kohustuslikku kohtueelset menetlust. Seaduse ja kohtupraktika kohaselt jäetakse sellise rikkumise korral protest läbi vaatamata ja seetõttu ei olnud kohtul võimalik võtta seisukohta, kas ehitusload on õiguspärased ega ka muudes sisulistes küsimustes.

Lisaks sellele mõistis halduskohus protesti esitajalt välja menetluskulud 24 099,41 eurot Aidu Tuulepark OÜ kasuks.

Justiitsministeerium, mis on Ida-Viru maavanema õigusjärglane, esitas seepeale Tartu ringkonnakohtule määruskaebuse, et halduskohtu määrus tühistataks. Kaebuses nimetati halduskohtu 29. aprilli määrust üllatuslikuks.

Ringkonnakohus jättis aga reedel tehtud otsusega justiitsministeeriumi määruskaebuse rahuldamata. Tartu kohtute pressiesindaja Annett Kreitsmani sõnul nõustus ringkonnakohus halduskohtu lahendiga ja leidis, et protesti lubatavuse üle on asjas vaieldud algusest peale. Lüganuse vald on seaduses sätestatud 30-päevase tähtaja rikkumisele tuginenud juba maavanema ettepanekule 31.03.2017 antud vastuses, sedastas kohus.

Kohtu hinnangul ei saanud halduskohtu otsus jätta protest läbi vaatamata olla vaidluse senist käiku ja asjaolusid arvestades justiitsministeeriumile üllatuslik ning halduskohtu uue koosseisu õiguslik hinnang oli menetlusosalistele mõistlikul määral ettenähtav.

Määrus jõustub 15 päeva jooksul, kui määruse peale ei esitata määruskaebust riigikohtule.