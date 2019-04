"Oleme kaotanud usu innovatsioonisõbraliku majanduskeskkonna võimalikkusesse Eestis," ütles Oleg Sõnajalg esmaspäeval ERR-ile otsust kommenteerides. Tema kinnitusel on see sõnum nii riigile kui ka AS-i Eleon koostööpartneritele.

Ettevõte teatas esmaspäeval, et sulgeb alates 1. maist Lool asuva koostamistehase ja jätkab multimegavatt-klassi elektrituulikute tootmist Hiinas ja Malaisias. Osa arendus- ja administratiivseid ülesandeid täitvaid töökohti jäävad siiski esialgu Eestisse.

"Meie eesmärk on edasi arendada tehnoloogiat ja kasvatada ettevõtet, kuid viimasel kahel aastal on kogu energia läinud riigiga vägikaikaveole, mis ei süvenda optimismi tulevikuks. Selle asemel, et teha jõupingutusi juba käivitunud tööstuse arendamiseks kodumaal, oleme otsustanud jätkata tuulikute tootmist väljaspool Eestit," märkis Sõnajalg.

Ta kinnitas ERR-ile, et otsuse tingis otseselt vägikaikavedu riigiga Aidu tuulepargi rajamise üle, mistõttu on ettevõttel seiskunud uute tuulikute tootmine. Lähiaastatel oli ettevõttel plaanis toota mitukümmend suurt tuulikut.

Sõnajalg ei soovinud öelda, kui palju töökohti otseselt Lool seetõttu kaob, kuid ta märkis, et keskmiselt on ühe tuuliku tootmisega hõivatud 15 inimest. Aga näiteks ühe nende tuuliku jaoks generaatori valmistamisel oli ettevõttes ABB hõivatud umbes 150 inimest, lisas Sõnajalg.

"Selge, et kui tuulikute tootmine Eestist ära kaob, siis see mõjutab ka meie koostööpartnereid ja allhankijaid," märkis Sõnajalg.

Rääkides AS Eleoni plaanidest, ütles Sõnajalg, et kui kõige väiksemad ettevõtted toodavad umbes 500 tuulikut aastas ja maailma suurimad 1500, siis nemad ei plaaninud kindlasti jääda väikseimate tootjate hulka.

"Eleoni plaan on järgmiseks kümnendiks jõuda multimegavatt-klassi tuuliku tootmismahtudega konkurentidega samale tasemele, mis on kuni 1000 tuulikut aastas. Sellega luuakse sektorisse üle 10 000 kvalifitseeritud töökoha, milleks on vaja aga tööstusinnovatsiooni-sõbralikku ettevõtluskeskkonda," lisas Sõnajalg.

Tuulikute tööstus on kiiremini arenevaid rasketööstuse harusid maailmas, see on keeruline ja kompleksne valdkond, mille aluseks on innovatsioon ning mis annab suurt lisaväärtust, rääkis Sõnajalg. Tema sõnul on lähimad tootmised Taanis, Saksamaal ja Hispaanias, kuid näiteks Soomes on kahel korral tuulikute tootmise käivitamine nurjunud.

"Ettevõtlus on lisaks majanduslikule kalkulatsioonile väga palju ka emotsioon. Siin on oluline usaldus ja kui see kaob, siis on seda raske tagasi saada," rääkis Sõnajalg. "Eesti ettevõtlusekeskkond on sobiv odavale allhankele, aga mitte innovatiivsele tootmisele. Innovatsiooniks on vaja sobivat keskkonda ja riigipoolset huvi," lisas ta.

Aidu tuulepargiga seonduvad küsimused lubas Eleoni juht lõpuni vaielda ja tuulepargi valmis ehitada, püstitades sinna 30 Eleoni 3.4M tüüpi tuulikut.

Eleon AS on 2007. aastal asutatud Eesti ettevõte, mis on välja arendanud ja toodab Eestis multimegavatt-klassi elektrituulikuid. Esimene Eleoni tehnoloogial baseeruv 3M116-tuulik püsitati 2013. aastal Saaremaal Salme tuulepargis. Saksa ja Soome teadlastega koostöös valminud Eleon tuuliku tehnoloogia on patenteeritud üle 150 riigis.