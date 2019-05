Sõnajalad plaanivad riigilt poolemiljonise vihmakahju sisse nõuda

"Tugevate sajuhoogude tõttu pääses eile vihmavesi ühte Aidu tuulepargis asuva Eleon tuuliku generaatorisse, mis ei ole Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) montaažitöödesse sekkumise ja politsei kehtestatud viibimiskeelu tõttu tuulikulabadega ühendatud ning on seetõttu ilmastikuoludele avatud," teatas Eleon.

Ettevõtte teatel said arendajad neljapäeval kolm ja pool tundi pärast palve esitamist loa generaator koormakattega katta, kuid selleks ajaks oli see saanud juba ulatuslikke veekahjustusi.

"Oleme algusest peale rääkinud, et raskenevad ilmastikuolud võivad kaasa tuua kahjusid tuulikutele, mistõttu tuleb montaažitööd ohutuse tagamiseks ilmtingimata viivituseta lõpule viia. Paraku pole TTJA seda meile võimaldanud. Tulemus on nüüd käes – üks Aidu tuuliku generaator sai eile pöördumatuid veekahjustusi," ütles Eleon AS-i juhatuse liige Oleg Sõnajalg pressiteate vahendusel.

"Kahju suurus on praegusel hinnangul üle poole miljoni euro, mille me nõuame kindlasti riigilt sisse. See kahju on tekitatud otseselt ametnike ebapädevate hinnangute ja otsuste tõttu. Selle maksavad kinni maksumaksjad, sest ametnikud ei vastuta erinevalt ettevõtjast teadupärast mitte millegi eest," ütles Sõnajalg.

Eleon kutsub reedel kokku kriisikoosoleku, et arutada valitsuse ja ametkondade esindajatega, kuidas kujunenud olukorda lahendada viisil, mis ei suurendaks kahjusid ja sellest johtuvaid kahjunõudeid riigile.