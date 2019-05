Analüütik: Hiina püüab oma odava tööstuse vaestesse riikidesse viia

Hiina on majanduse ja sõjaväe kiire kasvuga tõusmas maailma mõjukamaks jõuks. Suurriigi majanduskasvu üks olulisemaid lülisid on uue siiditee ehk "Üks tee, üks vöönd" projekt, mille mõjusid võib tunda ka Euroopas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Projekti mõte on investeerida teiste riikide taristusse kapitaliga ja odava tööjõuga, mis intressiga Hiinale raha tagasi tooks. Ka hiinlaste soov investeerida Tallinn-Helsingi tunnelisse on osa uue siiditee projektist. Pekingis asuva Tsinghua ülikooli kaasrektori Richard Dunhami sõnul tasub aga Hiina investeeringute suhtes olla realistlik.

"On potentsiaal, et projekt võib arengumaade jaoks väga hea olla, aga on ka risk võlgu jääda ning riikides, kus on ajalooliselt olnud korruptsiooni, on risk väärjuhtimisele," rääkis Dunham.

Siiditee projekt on osa veel suuremast projektist - "Made in China 2025" -, mis näeb ette Hiina tööstuse moderniseerimist kümnes valdkonnas alates IT-st kuni meditsiinitööstuseni ning "maailma odava tehase" rolli hülgamist. Ambitsioonika projekti eestvedaja on president Xi Jinping ise.

Hiina-eksperdi Jürgen Steigeri sõnul proovib Hiina oma odava tööstuse viia vaestesse riikidesse.

"Nad investeerivad nendesse riikidesse, nad kaubitsevad nendes riikides ja veel tähtsam praegu on, et Hiina fokuseerib kõrgtehnoloogilisele tootmisele. Nad viivad oma odava tööstuse nagu tekstiil, jalanõud ja mänguasjad nendesse riikidesse," ütles Saksa majanduskonsultant Jürgen Steiger.

Viimane näide Hiina püüdlustest tõusta tehnoloogia liidriks on Huawei soov ehitada välja 5G-võrku Euroopas, mis pole aga meeltmööda olnud Lääne jõududele.

"Aastaks 2025 peaks Hiina olema jõudnud maailmatasemel tehnoloogiliste jõudude hulka. See on äratuskell USA-le ja Euroopale. Mõlemad märkasid seda nõuet ning said aru, et kui Hiina tõusu tuleb aeglustada või peatada, siis tehnoloogia arengut, mis juhib moderniseerimist tänapäeval, ei tohi Hiinale võimaldada," rääkis Hiina analüüsi ja strateegia keskuse president Jayadeva Ranade.

Ranade hinnangul on Lääne jõudude peamine kartus see, et hiinlaste edu "Made in China 2025" projektis võib maailmakorda muuta Hiina kasuks.