"Rahva teenrid" riigieelarvest: absurdsel moel oleme jõudnud kärpekäärideni

Eestis on ühest küljest majanduskasv ja elu on parem kui eales varem, kuid absurdsel moel oleme jõudnud sinna, kus valitsus oli kümne aasta eest, et kärpekäärid on jälle välja otsitud, räägiti Vikerraadio saates "Rahva teenrid".

Valitsus on koostamas järgmise nelja aasta riigieelarve strateegiat, mis paneb paika ka tulevase aasta riigieelarve traagelniidid.

Saatejuht Mirko Ojakivi tõi välja, et tuleva aasta eelarve on praegusest suurem ning ministeeriumide rahataotlused ületavad tänavust eelarvet vähemalt miljardi euro võrra. Aga isegi siis, kui riik mingeid algatusi ei tee, on eelarvest ikkagi 100 miljonit eurot puudu, samas kui valitsus on lubanud makse mitte tõsta.

Postimehe peatoimetaja Peeter Helme märkis, et tulukohti pole kuskilt näha juurde tulemas, välja arvatud tubakaaktsiis, mille osas võib-olla mingi minimaalne tõus toimub.

"Me oleme tegelikult absurdsel moel jõudnud sinna, kus vabariigi valitsus oli kümme aastat tagasi /.../ Kärpekäärid on jälle välja otsitud. Me oleme jaburas olukorras, meil on ühest küljest majanduskasv ja elu on parem kui eales, ja valitsus on sunnitud kärpima," sõnas ta.

Ojakivi ütles, et ilmselt on valitsusel suurte sammudega kompromissi suunas liikuda takistanud europarlamendi valimised ning kui need pühapäeval läbi saavad ja valimisjaoskonnad kell 20 kinni pannakse, saavad poliitikud senisest natuke teistsugust juttu rääkida.

Krister Paris Eesti Päevalehest ütles, et kõik tasuta asjad ja meeletu kulutamine on olnud valimiskampaania meie enda raha eest, millega lasti eelarve olukorda, kus ta praegu on.

"Ehk kui me vaatame pikas plaanis, meil on praegu peaminister Jüri Ratas, kes oli ka eelmine peaminister, kelle all võeti vastu eelarved, mis läksid niimoodi miinusesse. Tal pidi ju olema arusaam, et nüüd laseme miinusesse ja nüüd tuleb kuskilt tõus, kust me läheme plussi. Aga miskipärast ikka seda raha ei ole," lausus ta. "Kui juba eelmine, mis oli [majanduse] tipuaasta, lasti miinusesse, pidi ju ometi olema nägemus, kuidas sel aastal saada resereve?"

Ojakivi sõnul jõuab valitsus tuleval nädalal eelarvestrateegias kokkuleppele. Kõige suurem küsimus on selles, mida hakatakse kärpima ja kui palju haktakse kärpima. "Sest mulle tundub, et ainult kärpepoliitika on see, millega saab riigieelarvet tasakaalustada," tõdes saatejuht.

Helme lisas, et seniste signaalide ja uudiste põhjal tundub, et ilmselt püütakse kärpida natukene igalt poolt.