Poola minister: mõned EL-i liikmed on Venemaa vastu liiga sõbralikud

Poola eesmärgiks on tagada, et uus Euroopa Komisjon jääks Venemaa suhtes karmile seisukohale, ning Varssavi on mures, et mõned Euroopa Liidu liikmesriigid on muutumas idanaabri suhtes üha sõbralikumaks ajal, kui Kreml oma vastaseid üha jõulisemalt maha surub.

"Tundub, et mõned Euroopa juhid ei saa aru, et nende tegevust loetakse kui katset suhteid soojendada, ning kui nad seda ka ise mõistavad, siis nende poliitilised sammud on ekslikud," rääkis Poola asevälisminister Marcin Przydacz intervjuus Reutersile.

Asevälisminister andis intervjuu ajal, mil Moskvas pidasid võimud kinni rohkem kui 1000 inimest, kes vabu valimisi nõudsid. Nii Poola kui ka Euroopa Liit on Vene võimude poolt üles näidatud jõuvõtted hukka mõistnud.

Venemaaga suhete soojendamine on Kremlile signaaliks, et Euroopa lepib aja jooksul eskalatsioonidega nagu Krimmi okupeerimine 2014. aastal, ning see loob ohtliku pretsedendi, nentis Przydacz.

"Pole mingit põhjust kutsuda Venemaa liidreid erinevatele pidudele ja tantsuõhtutele... kasutusele võeti meetmed, mis innustaksid Venemaad liikuma eemale omaagressiivsest poliitikast Euroopa idaosa suhtes...ning [Moskva] pole astunud tagasi poolt sammugi," rõhutas asevälisminister.

Przydacz ütles, et Euroopa Liidu uued juhid peaksid kuulama nii Kesk- ja Ida-Euroopa riike kui ka Balti riike, kes asuvad Venemaale lähedal ja omavad selle maaga ajaloolisi kogemusi.

Üheks Kremli agressiivsuse näiteks tõi Przydacz ka Venemaa passide kiirkorras jagamise Donbassis, mille suhtes peaks uus Euroopa Komisjon pärast ametisse astumist konkreetse ühise seisukoha võtma.