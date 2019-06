Praegu käib Pärnumaal riigile kuuluva 160 hektari suuruse maa-ala servas liitumispunkti rajamine Tootsi tuulepargi jaoks. Tööd on tellinud Eesti Energia, kes on seal endisesse turbamaardlasse tuuleparki kavandanud juba üheksa aastat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tuulepargi rajamine takerdus 2017. aastal kohtuvaidlustesse, kui riik soovis maa enampakkumisel maha müüa. Kohtusse kaebuse esitanud Eesti Energia konkurendid süüdistasid riigimaad haldavat RMK-d läbipaistmatuses ja Eesti Energiale enampakkumisel eelise andmises. Kohtus see kinnitust ei leidnud ja teisipäevase riigikohtu otsusega konkurentide viimast kaebust menetlusse ei võetud ehk asi sai lõpliku lahenduse.

See tähendab, et riik võiks maatüki uuesti müüki panna. Eesti Energia juht Hando Sutter ütles, et neil on endiselt huvi seda omandada.

"Me oleme selle projektiga teinud kõige rohkem tööd ja ilmselt meil on ka kõige rohkem teadmist selle projekti kohta. Lisaks on meil sellesse projekti aastate jooksul investeeritud nii teadmist kui ka vahendeid. Selles mõttes, ma arvan, et meie äriplaan on täna väga tugev ja et meie võimalused parim pakkumine teha on head," rääkis Sutter.

Kuid Eesti Energia poleks sel juhul ainus huviline. Üks senistest vaidlejatest, vendadele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluv elektrituulikuid arendav Eleon on samuti saanud endale Tootsis ehitusloa.

Ettevõtte juhatuse liige Andres Sõnajalg ütles, et nende huvi on Tootsi tuulepargi baasil arendada enda väljatöötatud elektrituulikuid ja kohalikku tuulikutööstust.

"Selles suhtes me oleme võrdsel positsioonil. Kindlasti ma ei hakka konkurendile siin ütlema, mida me edasi teeme, aga me kavatseme kindlasti kaasas olla ja me oleme veendunud, et see on Eesti jaoks oluline, et Tootsi tuuleparki tulevad Eleoni tuulikud," rääkis Andres Sõnajalg.

Ta pakkus välja, et riik võiks müüa hoopis hoonestusõigust, mitte maad ennast. Sutter aga ütles, et edasi võiks liikuda maa müügiga enampakkumisel, sest teiste skeemide kasutamine takerduks ilmselt uuesti vaidlustesse, mis tähendaks, et tuulikuid sinna ikka ei kerkiks.

RMK juhatuse esimees Aigar Kallas ütles, et kiire otsustamine, kuidas Tootsis edasi liikuda, on ka nende jaoks oluline.

"Veel olulisem on tegelikult see territoorium tervikuna, millel need 160 potentsiaalset tuulikualust maad paiknevad, mis ulatub mitmetesse tuhandetesse hektaritesse, mille me hea meelega metsa majandamiseks kasutusse võtaksime. Ja selle eelduseks on just nimelt see, et seal seda tuuleparki rajama saab hakata. Nii et omalt poolt teeme kõik, et kiiresti see otsus langeks," rääkis Kallas.

Ta loodab, et RMK nõukogu saab kokku tulla ja edasised sammud otsustada juba järgmisel nädalal.