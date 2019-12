RMK paneb Tootsi tuulepargi maa 12,3 miljoniga oksjonile 18. veebruaril

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) korraldab Tootsi tuulepargi maa müümiseks avaliku suulise enampakkumise 18. veebruaril, oksjoni alghinnaks on 12,3 miljonit eurot.

Enampakkumine toimub 18. veebruari algusega kell 14.00 Metsamajas Tallinnas aadressil Toompuiestee 24, tund varem algab samas pakkujate registreerimine, selgus RMK kodulehel avaldatud kuulutusest. Enampakkumise tagatisraha on 1,23 miljonit eurot, osavõtutasu on kolm tuhat eurot ning oksjonil pakkumiste tegemise minimaalne samm on 50 000 eurot. Enampakkumise alg- ja lõpphind sisaldavad käibemaksu.

Enampakkumine lõpeb pärast kõrgeima pakutud ostusumma kolmekordset teatamist enampakkumise läbiviija poolt, misjärel parima pakkumise tegija peab andma allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnisasja enampakkumisel esitatud tingimustel parima pakkumise hinnaga, kui enampakkumise tulemused kehtestatud korras kinnitatakse. Allkirja andmisest keeldumise korral kaotab kõrgeima pakkumise teinud osavõtja õiguse lepingut sõlmida ning enampakkumise tagatisraha talle ei tagastata. Allkirja andmisest keeldumise korral on õigus vara omandada osavõtjal, kes on teinud järgmise kõrgeima pakkumise kuni selgub pakkuja, kes annab allkirja.

Ammendunud turbarabas müügile tulev kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, sellel on kolm ehitisregistrisse kantud rajatist ning seal asub ka kaks 26-meetrise diameetriga ja ühemeetrise sügausega vundamendisüvendit, millest väljakaevatud pinnas on ladustatud süvendi vahetusse lähedusse.

Valitsus otsustas Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisel müüa 28. novembri kabinetinõupidamisel ja andis sellekohase suunise keskkonnaministeeriumile.

2016. aasta detsembris otsustas valitsus anda Tootsi kinnistu mitterahalise sissemaksena AS-le Eesti Energia. Korralduse peale esitasid kinnistut samuti omandada soovinud ettevõtted kaebused Euroopa Komisjonile ja kohtusse. Valitsus tunnistas 2017. aprillil eelnimetatud korralduse kehtetuks ja andis keskkonnaministeeriumile suunise müüa Tootsi tuulepargi kinnistu avaliku enampakkumise teel.

2017. aastal kaebasid Tootsi kinnistu enampakkumisele paneku edasi vendade Sõnajalgade ettevõte Eleon AS, Harry Raudvere firma Raisner AS ja Tootsi Tuulepark OÜ, mis kuulus Norra munitsipaalfirma suurosalusega Nelja Energiale. Vahepeal ostis Eesti Energia Nelja Energia ja liitis selle oma kontserniga.

Kohtud leidsid oma lahendites, et RMK-l oli õigus otsustes toodud tingimustega enampakkumist korraldada. Kohtumenetlused on seega lõppenud ning keskkonnaministeeriumil on võimalik kinnistuga toiminguid jätkata.

Tootsi tuulepargi kinnistu asub Vändra vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele. Kinnistu omanik on RMK.

Teemaplaneeringu kohaselt saab kinnistule rajada üksnes tuuleparki.

Kinnistu enampakkumise alghinnaks määrati juba 2017. aastal vastavalt eksperthinnangule 12,3 miljonit eurot ja 2019. aastal kinnitati see uuesti üle.