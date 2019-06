Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) saab tänu ringkonnakohtu eelmisel nädalal tehtud otsusele Tootsi tuulepargi jaoks planeeritud maa uuesti müüki panna, ehkki millal seda tehakse, ei ole veel teada. Kui Tootsi tuulepark kunagi tööle hakkab, tõstatub küsimus, kuidas jagunevad taastuvenergiatoetused.

Majandusministeeriumi energiaturgude valdkonnajuht Rein Vaks ütles ERR-ile, et möödunud suvel vastu võetud elektrituruseaduse muudatus jaotab toetuste saajad kaheks: olemasolevad tootjad ja uued tootjad.

"Lihtsustatult öeldes on olemasolevad tootjad isikud, kes on 2016. aasta lõpu seisuga võtnud vastu pöördumatu kohustuse tootmisseade rajada. Sellised isikud saavad toetust vanas määras ehk 53,7 €/MWh lisaks elektrienergia turuhinnale. Uued tootjad on aga isikud, kes võidavad riigi korraldatud vähempakkumised täiendava taastuvenergia turule tootmiseks. Sellisel juhul kujuneb toetusmääraks vähempakkumisele esitatud toetusmäär ehk lihtsamalt öeldes - võidab kõige odavama pakkumise teinud tootja," selgitas ta.

Vaks märkis, et toetust finantseeritakse taastuvenergia tasu kaudu. Suvise muudatuse eesmärk oli tagada, et taastuvenergia tootmiseks vajalikud järjest madalama kuluga investeeringud tuleksid turule võimalikult madala toetuse vastu.

"Seda eesmärki tulevikus korraldatavad vähempakkumised kannavadki," tõdes Vaks.

Olemasolevate tuuleparkide puhul kehtib põhimõte, et kõik tuulepargid saavad kalendriaasta jooksul toetust kuni 600 gigavatt-tunni mahus. See tähendab, et kui näiteks augustikuuks on tuule abil elektrienergia tootmise eest makstud toetust 600 gigavatt-tunni ulatuses, ei saa ükski tuulest elektrienergia tootja selle kalendriaasta lõpuni enam toetust.

"Uute tuuleparkide puhul, kes tulevad turule vähempakkumistega, see põhimõte ei kehti. Sellisel juhul saadakse toetust maksimaalselt sellises mahus, mille ulatuses vähempakkumine võideti. Tootsi tuulepargi osas ei ole veel selgust, kas tegemist on olemasoleva tootmisseadmega. Otsuse saab elektrituruseaduse alusel teha Elering, selleks peab projekti arendaja esitama neile taotluse," lausus Vaks.

RMK kommunikatsioonijuht Kristi Parro ütles, et praegu pole veel teada, millal Tootsi tuulepargi enampakkumisega edasi minnakse.

"Saame enam infot anda, kui RMK nõukogu on saanud olukorda jõustunud kohtuotsuste valguses uuesti hinnata," lisas ta.