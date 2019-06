Ratas ja Helme: Nordica peaks alles jääma

Jüri Ratas kommenteeris valitsuse pressikonverentsil, et seda, mis Nordicast saab, tuleb vaadata turu konkurentsi tingimustes. "Üldjoontes Nordica on tegutsenud sel eesmärgil, et ta suudaks tegutseda tulemuslikult ja mitte kahjumis," ütles Ratas Nordica arengute kohta.

"Mina arvan, et kui vähegi võimalik, siis selline lennukompanii peaks olema Eestil. Küsimus pole ainult selles mitmesse kohta Tallinnast saab lennata, vaid ka selles, et mitmest kohast saab Tallinna lennata. Ja siin tihtilugu pakuvad just sellised lennufirmad eelist ja võimalusi," lausus Ratas.

Mart Helme märkis, et vajadus Tallinnast lennata väga paljudesse kohtadesse on selgelt olemas. "On selge ka see, et teiste riikide lennukompaniid ilma meiepoolse, kas tütarettevõtteta või misiganes juriidiline vorm sellel asjal on, siia lendama ei hakka," sõnas ta.

Helme sõnul on vajalik Nordica kui kaubamärgi säilitamine ja Nordica tegutsemine tütarkompaniina mõne suurema lennukompanii all.

"Kui praegu koostöö LOTiga jääb pidama ja suudetakse tõmmata kulusid kokku ja säilitada Tallinnast lendamise võimalus, siis minu arvates ei ole see sugugi halb tulemus. Kui me kaotame Nordica kui firma, siis Tallinnast lendamise võimalused ahenevad aasta-aastalt ja lõpuks oleme lennuväljaga, kust saab liine ühe käe sõrmedel kokku lugeda," arvas Helme.

"See on valitsuses kindlasti üks oluline teema, millega edasi minna. Praegu mingeid valmis retsepte ei ole, aga minu isiklik sügav veendumus on, et meie rahvuslik kaubamärk, selle garanteerimiseks, et Tallinn ei ole täielik provintsi lennuväli, peab jääma," ütles Helme.

Nordica teatas eelmisel reedel, et lõpetab oktoobri lõpust lendamise viiel liinil. Kolme alles jääva liini ärilise riski võtab üle LOT, ent Nordica asub tulevikuks ette valmistama oma kommertsplatvormi.

Praeguse seisuga saab LOT-i teenindamisel Tallinnast lennata Stockholmi, Brüsselisse ja Varssavisse.