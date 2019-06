ENPA 316 liikmest võttis kolmapäevasest hääletusest osa 198. Slutski poolt hääletas 101 liiget, mis tähendab, et vajalikku täiskogu häälteenamust tema kandidatuur ei pälvinud.

Juhtunu tõttu on kavas korraldada ka teine hääletusvoor ning kui Slutski ka seal hääli kokku ei saa, jääb nimetatud ENPA asepresidendi koht üldse täitmata. Kokku on ENPA-l 20 asepresidenti ning igal aastal on asepresidendi koht tagatud 18 liikmega delegatsioonidele.

ENPA reeglite kohaselt ei korraldata delegatsioonide poolt esitatud kandidaatide asjus üldjuhul hääletusi. Salajane hääletus korraldatakse vaid juhul, kui seda nõuab vähemalt 20 ENPA liiget, ning Slutski puhul seda ka tehti.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) hääletas teisipäeval Venemaa delegatsiooni õiguste taastamise poolt viis aastat pärast seda, kui need Krimmi annekteerimise tõttu ära võeti.

Hoolimata Ukraina, Balti riikide, Poola ja Suurbritannia tugevast vastuseisust, toetasid Euroopa Nõukogu 47 liikmesriiki esindavad 118 parlamendisaadikut Venemaale loa andmist saata assambleele delegatsioon, millel lubatakse osaleda kolmapäeval Euroopa Nõukogu uue peasekretäri valimisel. Venemaa hääleõiguse taastamisele hääletas vastu 68 ENPA liiget ja kümme jäi erapooletuks.

Asjaolu, et Venemaa esitas ENPA asepresidendi kohale just nimelt Slutski kandidatuuri, on eriti märkimisväärne seetõttu, et Slutski näol on tegu isikuga, kelle suhtes on lääneriigid kehtestanud Krimmi annekteerimisega seotud sanktsioone.