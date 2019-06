ENPA 316 liikmest võttis kolmapäevasest esimesest hääletusest osa 198. Slutski poolt hääletas 101 liiget, mis tähendas, et vajalikku täiskogu häälteenamust tema kandidatuur ei pälvinud.

Juhtunu tõttu tuli samal päeval korraldada veel ka teine hääletusvoor, kus Slutski vajas vaid lihthäälteenamust.

Teisel hääletusel toetas Slutski kandidatuuri 104 ENPA liiget, kuid märkimisväärselt kasvas nende liikmete arv, kes olid Venemaa poolt välja käidud kandidaadi vastu ehk Slutski vastu hääletas teises voorus juba 154 rahvasaadikut.

Kuna Slutski valituks ei osutunud, saab Venemaa pakkuda välja uue kandidaadi, kuid juba varem on teatatud, et tema kandidatuuri läbikukkumise korral jääb Venemaale eraldatud asepresidendi koht üldse täitmata.

ENPA reeglite kohaselt ei korraldata delegatsioonide poolt esitatud kandidaatide asjus üldjuhul hääletusi. Salajane hääletus korraldatakse vaid juhul, kui seda nõuab vähemalt 20 ENPA liiget, ning Slutski puhul seda Ukraina delegatsiooni algatusel ka tehti.

Asjaolu, et Venemaa esitas ENPA asepresidendi kohale just nimelt Slutski kandidatuuri, on eriti märkimisväärne seetõttu, et Slutski näol on tegu isikuga, kelle suhtes on lääneriigid kehtestanud Krimmi annekteerimisega seotud sanktsioone.

Slutski on skandaalne isik ka kodumaal. Näiteks on teda süüdistatud seksuaalses ahistamises ning opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi meeskond on teinud sarkastilisi ülevaateid tema varandusliku seisu kohta.

ENPA taastas Venemaa delegatsiooni õigused

ENPA hääletas teisipäeval Venemaa delegatsiooni õiguste taastamise poolt viis aastat pärast seda, kui need Krimmi annekteerimise tõttu ära võeti.

Hoolimata Ukraina, Balti riikide, Poola ja Suurbritannia tugevast vastuseisust, toetasid Euroopa Nõukogu 47 liikmesriiki esindavad 118 parlamendisaadikut Venemaale loa andmist saata assambleele delegatsioon. Venemaa hääleõiguse taastamisele hääletas vastu 68 ENPA liiget ja kümme jäi erapooletuks.

Kolmapäeva õhtul taastas ENPA Vene delegatsiooni volitused täielikult.

Ukraina, Poola, Leedu, Läti, Slovakkia, Eesti ja Gruusia saadikud teatasid seepeale, et lahkuvad ENPA istungilt.

"Me pöördume koju, et konsulteerida oma parlamentide ja valitsustega ühisaktsioonide osas ENPA järgmiste sessioonide ajal," öeldakse kolmapäeva õhtul tehtud ühispöördumises.

"Eile teatas Ukraina delegatsioon oma lahkumisest ENPA-st. Täna seisavad Poola, Leedu, Läti, Slovakkia, Eesti ja Gruusia saadikud kõrvuti Ukrainaga. Delegatsioonid deklareerisid, et Venemaa-vastaste sanktsioonide kaotamine ei ole aktsepteeritav. Selline otsus seab ohtu ENPA kui sellise eksistentsi. Me kutsume oma parlamente ja valitsusi otsustama oma osaluse üle ENPA töös tulevikus," kirjutas Ukraina esindaja ENPA-s Leonid Jemets kolmapäeva õhtul sotsiaalmeedias.