Eesti koos kuue riigiga lahkus ENPA istungilt

"Me pöördume koju, et konsulteerida oma parlamentide ja valitsustega ühisaktsioonide osas ENPA järgmiste sessioonide ajal," öeldakse Ukraina, Poola, Leedu, Läti, Slovakkia, Eesti ja Gruusia saadikute kolmapäeva õhtul tehtud ühispöördumises.

"Eile teatas Ukraina delegatsioon oma lahkumisest ENPA-st. Täna seisavad Poola, Leedu, Läti, Slovakkia, Eesti ja Gruusia saadikud kõrvuti Ukrainaga. Delegatsioonid deklareerisid, et Venemaa-vastaste sanktsioonide kaotamine ei ole aktsepteeritav. Selline otsus seab ohtu ENPA kui sellise eksistentsi. Me kutsume oma parlamente ja valitsusi otsustama oma osaluse üle ENPA töös tulevikus," kirjutas Ukraina esindaja ENPA-s Leonid Jemets kolmapäeva õhtul sotsiaalmeedias.

Allpool edastab ERR seitsme riigi saadikute tehtud avalduse täisteksti.

"Venemaa delegatsiooni õiguste taastamine ilma, et Venemaa austaks ühtegi Assamblee paljudest nõudmistest on vastuolus Euroopa Nõukogu väärtustega. See samm saadab vale signaali riigile, mis on kasutanud relvastatud agressiooni, mürgitanud üksikisikuid, ei taga oma kodanikele inimõigusi ning mitte ei edenda, vaid destabiliseerib demokraatiaid üle kogu Euroopa.

Täna ei ole meil oma riikide esindajatena vastust oma rahvale, kuidas täpselt Euroopa Nõukogu kaitseb nende õigusi, kui ta on rohkem huvitatud agressori heaolu kaitsmisest kui agressiooni ja repressioonide ohvrite omast.

Euroopa Nõukogu tulevik tervikuna on ohus, kuna Euroopa Nõukogu on kaotamas nende inimeste usaldust, keda ta peaks kaitsma.

Me pöördume koju, et konsulteerida oma parlamentide ja valitsustega ühisaktsioonide osas ENPA järgmiste sessioonide ajal.

Soovime edu ENPA uuele peasekretärile ja loodame, et ta leiab tee, kuidas lahendada see pretsedenditu usalduskriis, mis sel nädalal tekkis."

Eesti delegatsiooni kuulusid praegusel sessioonil Eerik-Niiles Kross (Reformierakond), Indrek Saar (SDE) ja Raivo Tamm (Isamaa).

ENPA taastas kolmapäeval täielikult Vene delegatsiooni volitused. Otsus tähendab, et Venemaa sai osaleda veel kolmapäeval peetud Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandi järeltulija valimisel ja seada üles oma kandidaadi ENPA asepresidendi kohale. Peasekretäriks valiti kolmapäeva õhtul Horvaatia välis- ja Euroopa asjade minister Marija Pejcinovic Buric.

ENPA peatas Venemaa hääleõiguse pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal, mida Ukraina ja suurem osa maailmast peavad ebaseaduslikuks. Kreml ei ole protestiks selle vastu alates 2017. aastast tasunud EN-i liikmemaksu.

Viie aasta taguse otsusega keelati Venemaal assambleel hääletada, riigi delegaatidel valitavatesse ametitesse kandideerida ja osaleda ENPA vaatlusmissioonidel.

Venemaa on olnud Euroopa suurima inimõigusorganisatsiooni liige alates 1996. aastast.

ENPA on Euroopa vanim rahvusvaheline parlamentaarne assamblee, mille esimene istung toimus 1949. aasta 10. augustil. Euroopa Nõukogu roll on kaitsta liikmesriikide põhiväärtusi: inimõigusi, õigusriigi printsiipe ja demokraatiat.