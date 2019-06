Peeter Roosma on riigikohtu kohtunik.

ENPA pidi tegema valiku riigi esitatud kolme kandidaadi vahel, kelleks olid valitsuse poolt detsembris 2018 kinnitatud Madis Ernits, Meeli Kaur ja Peeter Roosma. Riik esitas kandidaadid tähestiku järjekorras.

Peeter Roosma asub ametisse 4. jaanuarist 2020, kui lõppeb praeguse Eesti kohtuniku Euroopa Inimõiguste Kohtus Julia Laffranque'i üheksa-aastane ametiaeg.

Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtuniku konkurssi viib Eestis läbi välisministeerium. Kandidaadid valib välja komisjon, kuhu kuuluvad välisminister, justiitsminister, riigikohtu esimees, õiguskantsler ja riigisekretär ning nimekirja kiidab heaks valitsus.

Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK) on rahvusvaheline kohus, mis kohaldab Euroopa inimõiguste konventsiooni. EIK koosneb kohtunikest 47 Euroopa Nõukogu riigist, kes on konventsiooni ratifitseerinud. EIK kohtunikud on oma tegevuses sõltumatud ega esinda ühtegi riiki.

Roosma sündis 9. detsembril 1972. Ta lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1995. aastal ja omandas 1997. aastal magistrikraadi Kesk-Euroopa Ülikoolist võrdleva konstitutsiooniõiguse alal.

Roosma töö on pidevalt olnud seotud kohtusüsteemiga. Ta alustas 1995. aastal riigikohtu halduskolleegiumi konsultandina, kaks aastat hiljem sai temast riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik. Aastatel 1998-2003 oli Roosma lisaks nõuniku ametile Tartu Ülikooli riigi- ja haldusõiguse assistent, lugedes kursuseid riigiõigusest, inimõigustest ja põhiseaduslikkuse järelevalvest.