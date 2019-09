Nii Laffranque kui ka teist ametiaega taotlev praegune ombudsman Emily O'Reilly on kogunud Euroopa Parlamendi 40 saadiku allkirjad, mis lubab neil alustada kampaaniat. Teistel võimalikel kandidaatidel on toetajate leidmiseks aega veel kuni septembri lõpuni, kirjutas väljaanne Politico.

Euroopa Parlament hääletab ombudsmani kandidaatide üle detsembris toimuval istungil.

Laffranque keskendub oma kampaanias sellele, et veenda saadikuid vajaduses leida ombudsmaniks jurist, viidates sellega O'Reillyle, kes enne Iirimaa ja hiljem Euroopa ombudsmaniks saamist töötas ajakirjanikuna, märkis Politico.

"Mul on kogemus riigi ja Euroopa tasandilt, ma olen õigusteadlane ja Euroopa õiguse professor, ma olen töötanud avalikus teenistuses ja kohtunikuna Eestis," rääkis Laffranque Politicole. "Ma olen juhtinud erinevaid ameteid, mida tegelevad õigusliku sõltumatuse ja Euroopa seadustega," lisas ta. "Ma loodan ja tunnen, et kõik see kogemus annab mulle julgust see väljakutse vastu võtta. Mitmed õigusteadlased ja praktikud on selle suhtes väga toetavad olnud," lisas ta.

Laffranque'i sõnul on tema õigusalane kompetents vajalik, et suuta koostada "häid, usutavaid analüüse ning põhjendatud aruandeid ja soovitusi." Ombudsmani töö "peab põhinema õiguslikel argumentidel, et seda saaks võtta tõsiselt," ütles Laffranque Politicole. Väljaande hinnangul sisaldub nendes seisukohtades Laffranque'i ja õigusasjatundjate kriitika O'Reilly tööle, kes on palju raporteid koostanud laiematel strateegilistel teemadel, aga mitte uurinud Euroopa Liidu kodanike kaebusi.

Mitmed O'Reilly algatatud kõrge profiiliga uurimised - Euroopa Komisjoni endise presidendi José Manuel Barroso uus töökoht, Eurogrupi läbipaistvus ning Euroopa Komisjoni endise peasekretäri Martin Selmayri ametisse nimetamise protseduur - olid initsieeritud Euroopa Parlamendi liikmete poolt, kuid institutsioonid, mis raportites kriitikat pälvisid, on nende uurimiste tulemusi ignoreerinud, tõdeb Politico.

Küsimus on, kas ombudsmani töö tulemuseks on pealkirjad või toob see kaasa tõelised muutused, leidis Laffranque.

Politico andmeil võib O'Reilly ja Laffranque'i kõrvale ilmuda teisi kandidaate, kes peavad koguma 40 eurosaadiku toetuse.

Järgmise aasta 4. jaanuaril lõppeb Laffranque'i üheksa-aastane ametiaeg Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikuna. Euroopa Inimõiguste Kohus ei ole Euroopa Liidu institustioon, vaid 47 liikmesriigiga Euroopa Nõukogu organ.

Laffranque soovis kandideerida Euroopa Liidu Kohtu kohtujuristiks, kuid ei saanud Eesti riigi toetust ning sellele kohale sai hoopis riigikohtu endine esimees Priit Pikamäe.

Euroopa Ombudsman uurib kaebusi Euroopa Liidu institutsioonide ja muude asutuste poolse puuduliku halduse kohta. Neid võivad esitada EL-i liikmesriikide kodanikud ja elanikud või Euroopa Liidus asuvad ühendused ja ettevõtjad

Ombudsmani valib Euroopa Parlament ning tema ametiaeg on viis aastat, mida saab pikendada. Erapooletu organina ei allu ta ühelegi valitsusele ega organisatsioonile. Ta esitab iga-aastase tegevusaruande Euroopa Parlamendile.