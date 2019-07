Yle ajakirjanik Aro rääkis USA kongressis Venemaa propagandavõtetest

Teisipäeva õhtul käis USA esindajatekoja välisasjade komitee ees kuulamisel Soome ringhäälingu Yle ajakirjanik Jessikka Aro, kes on juba pikemat aega kajastanud Venemaa infooperatsioone ning keda seetõttu on vaenanud ka Kremli-meelsed aktivistid.

Esindajatekojas aset leidnud üritus kandis nime "Venemaa desinfirmatsioonirünnakud valimistel ajal: Euroopa õppetunnid", vahendas ajaleht Helsingin Sanomat.

Aro alustas oma sõnavõttu ülevaatega enda poolt alatud uurimisest, mis puudutab Venemaa infooperatsioone ja nn trollitehaseid. Samuti kiitis ta neid sõltumatuid Venemaa ajakirjanikke, kes on paljastanud trollitehaste olemasolu ja telgitaguseid.

Ta rõhutas, et Vene trollitehaste tegevusel on olnud mõju paljude riikide tavakodanike seas, näiteks on Kremlil õnnestunud mõjutada näiteks Ukrainat puudutavaid arusaamu.

Aro sõnul on Venemaa veebitrollide peamiseks eesmärgiks kasutada nn kasulikke idioote, kes tausta süvenemata levitavad Vene propagandat või läbi Kremli prisma võimendatud uudiseid.

"Kreml teab, et ta võib kasutada Facebooki, Twitterit ja muud sotsiaalmeediat enda huvides nii palju kui ta soovib ja nii kaua, kuni neid korralikult ei reguleerita," selgitas ta ja lisas, et sisuliselt on vene trollide näol tegu kurjategijatega, kes antud juhul ei soovi sinu raha, vaid kontrolli sinu mõtete üle.

"Kõige olulisem asi, mis mul on täna öelda, on see, et Venemaa trollide tegevus jätkub täna katkestuseta ning jätkub nii kaua, kuni nad peatatakse," lisas Aro.

Otseselt USA-d puudutavatele küsimustele vastates juhtis Aro muuhulgas tähelepanu ka sellele, et Venemaaga seostatud veebitrollide kontod, mis jagasid 2016. aastal presidendikandidaat Donald Trumpi toetavaid postitusi, tegelevad praegu näiteks aktiivselt vaktsiinivastase sisu levitamisega.

Aro rääkis USA rahvasaadikutele ka end tabanud vaenukampaaniatest, mille eestvedajateks olnud Kremli-meelne aktivist Johan Bäckman ja portaali MV-Lehti asutaja Ilja Janitskin mõisteti eelmisel aastal Helsingi kohtus ka süüdi.