Hongkongi liider Carrie Lam ütles, et jätkuvad meeleavaldused hävitavad linna.

Korraldajate sõnul on lubanud esmaspäevasel ülelinnalisel streigil osaleda rohkem kui 14 000 inimest 20 sektorist, vahendas BBC.

Ka riigiametnikud, kes peaksid olema poliitiliselt neutraalsed, on väidetavalt lubanud streigis osaleda.

Hommikuse tipptunni ajal blokeerisid protestijad teid ja halvasid rongiliikluse. Hongkongi lennujaam tühistas üle 200 lennu.

Protestid on jätkunud üheksa järjestikust nädalavahetust. Politsei kasutas laupäeval ja pühapäeval protestijate vastu pisargaasi ning tegi seda ka esmaspäeval.

Politsei teatas, et on alates 9. juunist, mil protestid algasid, kasutanud ära 1000 kanistrit pisargaasi ning 160 kummikuuli. Samuti on politsei vahistanud 420 inimest.

Oma esimeses meediapöördumises kahe viimase nädala jooksul hoiatas Carrie Lam, et linn on jõudmas väga ohtlikku olukorda. Lami sõnul on protestijad esitanud väljakutse "ühe riigi, kahe süsteemi" põhimõttele ning ohustavad Hongkongi stabiilsust ja heaolu.

Ta süüdistas aktiviste vastuolulise väljaandmiseelnõu ärakasutamises selleks, et varjata on tõelisi eesmärke.

"Me lubame jätkuvalt kasutada neil vägivaldsetel protestijatel [väljaandmise] eelnõu selleks, et varjata nende tegelikke tagamõtteid. Need varjatud motiivid hävitavad Hongkongi," ütles Lam.

Lam kordas, et ta ei kavatse tagasi astuda, kuigi protestijad on seda korduvalt nõudnud.