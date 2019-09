"Valitsus võtab eelnõu ametlikult tagasi, et tulla täielikult vastu avalikkuse muredele," teatas Lam oma kantselei avaldatud videoavalduses.

"Eelnõu tagasivõtmine on leidnud kinnitust," ütles Pekingi-meelne seadusandja Felix Chung AFP-le varem pärast seda, kui Lam kohtus kolmapäeva pärastlõunal tema ja teiste Hongkongi esinduskogu valitsusmeelsete saadikutega.

Tegemist on Hiina erihalduspiirkonna liidri esimese järeleandmisega meeleavaldajatele.

Lam püüdis parlamendis läbi suruda süüdimõistetute Mandri-Hiinale väljaandmise eelnõu. Ta peatas juuni algul puhkenud protestide survel küll peagi selle menetlemise, kuid ei võtnud eelnõu lõplikult tagasi, mistõttu kasvasid meeleavaldused ulatuslikuks ja üha vägivaldsemaks muutuvaks demokraatiameelseks protestiliikumiseks valitsuse vastu.

Eelnõu tagasivõtmine on üks meeleavaldajate viiest nõudmisest. Kohaliku meedia teated nõude täitmisest tekitasid lootuse, et suurim kriis Hongkongis pärast Hiina võimu alla naasmist 1997. aastal leiab lahenduse.

Hongkongi aktsiaturud tõusid pealelõunal kuulduse mõjul ligi neli protsenti.

Need lootused purustas aga demokraatiameelsete aktivistide viha ja teated otsustavusest valitsusvastaseid proteste jätkata.

"Liiga vähe ja liiga hilja," ütles võimude otsuse kohta aktivist Joshua Wong, kelle politsei eelmisel nädalal protestile õhutamise eest lühiajaliselt kinni pidas.

"Me kutsume maailma selle taktika suhtes valvsusele, et ei lastaks Hongkongi ja Pekingi valitsusel end ninapidi vedada. Nad ei ole tegelikult milleski järele andnud ja oodata on ulatuslikku mahasurumist," hoiatas ta.

Väljaandmiseelnõu vastastest protestidest alguse saanud liikumine nõuab ka sõltumatut juurdlust meeleavaldajate kallal rakendatud politseivägivalla suhtes ja amnestiat vahistatutele.

Demokraatiameelsete leer nõuab, et hongkonglased saaksid oma juhte ise otse valida. Pekingi jaoks, kes on nõus Hongkongi piiratud autonoomiaga põhimõttel "üks riik, kaks süsteemi, on see piir, millest üle ei soostuta astuma.

Suuresti kindlate juhtideta toimiva demokraatialiikumise sotsiaalmeediaplatvormid täitusid kolmapäeval vihaste kommentaaridega, mille sõnum oli üks - väljaandmisleppe tagasivõtmine proteste ei lõpeta.

"Üle 1000 inimese on kinni peetud, lugematu hulk on viga saanud," kõlas üks Telegramis leviv sõnum.

"Viis suurt nõudmist, ei ühtki vähem. Vabastage HK, revolutsioonile!" seisis teises sõnumis.