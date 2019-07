Hongkongi elanikud avaldavad meelt ka Mandri-Hiina kaubitsejate vastu

Meeleavaldajate sõnul tõusevad eripiirkonnas kaubitsejate tõttu kõik hinnad, kaasa arvatud kinnisvarahinnad ja korteriüürid, sest kaubitsejad üürivad massiliselt kortereid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Meelt avaldavad põhiliselt samad inimesed, kes eelmistel nädalatel protestisid väljaandmisseaduse vastu, mis oleks Pekingil võimaldanud Hongkongist poliitilised teisitimõtlejad kätte saada. Siis tuli tänavaile ligi miljon inimest, praegu oli demonstrante mõnevõrra vähem ning politsei üritas nendega esialgu hästi läbi saada.

Omavalitsusjuht Carrie Lami sõnul on väljaandmisseadus surnud ja maha maetud, vihane rahvahulk ei lepi aga vähemaga kui Lami tagasiastumine.

Ühendkuningriigile kuulunud Hongkong on küll juba 22 aastat taas Hiina osa, endiselt kehtivad seal aga oma seadused ning ühiskond on muust Hiinast tunduvalt demokraatlikum. Mujalt tulnud kaubitsejad kasutavad ära Hongkongi teistsugust maksupoliitikat, mille tõttu on seal paljud kaubad mujal Hiinas müüdavast odavamad. See on aga kaasa toonud inflatsiooni, maksutõusu ning solgitud kinnisvaraturu.