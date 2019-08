Kust on pärit Eesti väärtus- ja komberuumi olulisimad elemendid? Kas me oleme rohkem lääs või ida, milline on ristiusu roll? Millega seletada range konservatiivsuse ja äärmuskristluse, seksismi jms levikut 21. sajandil ning kuhu see tulevikus viib? Kui palju erinevad väärtused Eesti eri osades ja rahvuste puhul?

Arutlevad Triin Käpp, Margit Sutrop, Aune Valk ja Triin Vihalemm. Arutelujuht on Rain Kooli.