Ka kõige väiksemad juhtimisvead võivad kaasa tuua miljonite mandrihiinlaste boikotiähvarduse või karmid märkused Hiina keskvõimudelt. Kõige tuntavamalt on sündmused puudutanud moebrändi Zara ning lennufirmat Cathay Pacific, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hongkongi toetavad protestijad meenutasid hommikul Berliinis liidukantsler Angela Merkelile Saksamaa rolli inimõiguste eest seisjana. Merkel alustas kolmepäevast visiiti Hiinas ja selle põhieesmärk on kindlustada Saksa ettevõtetele pääs hiiglaslikule Hiina turule ja teha seda ajal, mil kaubandustülid on saanud tavaliseks.

"Ta võiks Hiina valitsusele anda väga selge sõnumi, et selline vägivald ei ole vastuvõetav. Inimõiguste rikkumised, vabaduste ja sõnavabaduse piiramine pole vastuvõetavad. Peale selle palume, et Saksamaa peataks relvatarned Hongkongi politseile," selgitas protestija Amy Siu ajakirjanikele.

Segased ajad nõuavad ettevõtjatelt äärmist nutikust ning koduriikide valitsuste toest võib jääda väheks. Sekeldused võivad tekkida juhuslikult.

Nii otsustas maailmas 7200 poega esindatud Hispaania rõivamüügigigant Inditex jätta esmaspäeval suletuks suure osa oma Hongkongis tegutsevatest Zara kaubamärki kandvatest poodidest.

Seepeale lahvatas Mandri-Hiina sotsiaalmeedias miljonite pahameeletorm ja kerkis jõuline lubadus Zara tooteid boikoteerida, sest kaupluste sulgemist tööpäeval peeti protestijate toetamiseks. Rõivamüüja püüdis pahameelt leevendada ühismeedias avaldusega, milles teatas, et teotab "ühe Hiina, kahe süsteemi" poliitikat ja riigi territoriaalset terviklikkust ja pole kuidagiviisi protestidega seotud. See aga õhutas kriitikat protestijate leeris.

Sündmuste käigus on hiinlaste pahameelt pälvinud ka moebrändid Versace ja Givenchy. Ent maailma üheks parima teenindusega lennufirmaks peetud Cathay Pacific, mis on ka Hongkongi enda lennufirma, on sattunud ehk tõsisemasse draamasse.

Üks selle aktsionäridest on Pekingi keskvalitsus, kes nõudis, et ükski firma töötajatest ei osaleks protestides, kuid firma juht andis teada, et ei saa tegeleda kõigi 27 000 töötajaga. Hiljem kõrvaldati siiski üks protestiaktsioonis osalenud piloot ametist. Augusti keskel lahkus ametist firma tegevjuht, äsja andis oma tööpostist loobumisest teada firma nõukogu esimees, kes firmas töötanud 39 aastat.