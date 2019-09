Hongkongi lennujaamas tühistati üle tosina lennu, meeleavaldused jätkuvad

Hiina erihalduspiirkonna lennujaama veebilehelt selgus, et tühistati 16 lendu, ning väljuvate lendude terminalis oli näha suurt hulka äralendu ootavaid reisijaid.

Lennujaama viiva ekspressrongi operaator teatas varem, et pühapäeva õhtul peatati liiklus lennujaama. See sundis reisijaid jalgsi lennujaama minema.

Musta riietunud protestijad, kes varjasid end turvakaamerate eest vihmavarjudega, püstitasid barrikaade lennuvälja bussijaama ja püüdsid peatada terminalidesse viivat liiklust.

Väljaspool üht lennujaama terminali lasid meeleavaldajad tühjaks tulekustutid, moodustasid pagasikärudest barrikaade ja purustasid turvakaameraid, enne kui märulipolitseinikud nad minema ajasid.

Lennujaama peaks protestijate eest kaitsma kohtutõkend, mis kehtestati pärast seda, kui see augustis tõsiste kähmluste tõttu sulgema oli sunnitud.

Laupäeval läksid kolm kuud kestnud Hongkongi meeleavaldustel käiku tuli, vesi, pisargaas ja kumminuiad.

Sõjakad protestijad pildusid valitsushooneid ja politseid süütepommidega, korravalvurid vastasid pisargaasi ja veekahuritega. Metroojaamades peeti kinni kümneid rahutustes osalejaid.

Kokkupõrgete järel viidi eri raskuastmega vigastustega haiglasse umbes 35 inimest, kellest viis on raskes seisundis.

Protestijad olid laupäeval eriti trotslikult meelestatud, sest Hongkongi keelatud demonstratsiooniga taheti tähistada viie aasta möödumist päevast, mil Peking lükkas tagasi Hongkongi üldise valimisõiguse nõude. See otsus tõi kaasa 79 päeva kestnud nn vihmavarjuliikumise.

Paljud tõotasid, et ei lase uuel protestiliikumisel hääbuda, nagu juhtus vihmavarjuliikumisega.

Ajal kui Hongkong on vajumas üha suuremasse kaosesse, jälgib Peking tähelepanelikult oma erihalduspiirkonnas toimuvat.

Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua postitas laupäeva õhtul oma Twitteri-kontole uue video relvastatud Hiina märulipolitseinikest pidamas Hongkongiga piirnevas Shenzheni linnas mässu maharusurumise õppust.

Meeleavaldused Hongkongis on kestnud juba kolm kuud. Algselt olid need suunatud Mandri-Hiinale väljaandmise eelnõu vastu, kuid on nüüdseks kasvanud laiemaks demokraatiameelseks protestiliikumiseks Pekingi-meelse valitsuse vastu.

Hiina lubas 1997. aastal Hongkongi taas enda kontrollile allutades jätta piirkonnas kehtima tähtsad Briti võimu aegsed põhimõtted nagu sõltumatu kohtuvõim ja sõnavabadus.

Samas leiavad paljud, et Hongkongi võimud on Hiina keskvalitsuse survel neid õigusi ja vabadusi viimastel aastatel oluliselt piiranud. Nad viitavad teisitimõtlejatest raamatukaupmeeste kadumisele Mandri-Hiina vanglatesse, tuntud poliitikute valimistelt kõrvalejätmisele ja demokraatiameelsete protestiliidrite vangistamisele.