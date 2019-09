Eesti Energia ja VKG alustavad Uus-Kiviõlis kaevandamist kõige varem 2025. aastal

Tänavu juunis andis valitsus põhimõttelise nõusoleku anda Uus-Kiviõli põlevkivikaevandusele kaevandamisluba ja keskkonnaamet seadis kaevandajale hulga lisanõudeid, et võimalikke keskkonnahäiringuid ennetada. Muu hulgas peab kaevandaja võtma 40 protsenti põlevkivi rikastamisel tekkivat aherainet taaskasutusse.

Kaevandusluba saadi 30 aastaks ning Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts ütles ERR-ile, et just ranged keskkonnanõuded on üks põhjuseid, miks Eesti Energia soovib kaeveloaõigusi VKG-ga jagada.

"Tegemist on kahe turuosalise koostööprojektiga, mis vähendab kaevandamise mõju kohalikule elukeskkonnale, sest plaanis on rajada ühine infrastruktuur - teed, veevärk ja elektriühendus.

Arvestades planeeringutele, projekteerimisele, ehitus- ja keskkonnalubade taotlemisele kuluvat aega, jõutakse Lutsu sõnul kaevanduse avamiseni mitte varem kui aastal 2025.

Eesti Energia esindaja märkis, et koostöö, mille käigus Uus-Kiviõli varu jagatakse VKG-ga, on seotud VKG poolt taotletava Oandu põlevkivivaruga, mille VKG jagab Eesti Energiaga selliselt, et Eesti Energia koguvaru jääb summas samaks, nagu see oli Uus-Kiviõli loas algselt enne jagamist. Varu kaevandatakse välja kiiremini ja sellega on mõju keskkonnale ja kogukonnale ajaliselt lühem.

Eesti Energia on Uus-Kiviõlis kaevandamist pikalt ette valmistanud. Kaevandamisloa taotluse andis ettevõte sisse juba 2005. aastal.

"Loa andmine annab meile pikaajalise kindluse, et saame jätkata energiasektori üleminekut põlevkivi targema kasutamise ehk õlitootmise suunas. Vedelkütuste tootmise laiendamine tagab põlevkivisektori jätkusuutliku transformatsiooni – säilivad riigitulud, töökohad ning Eestil on võimalik samm-sammult liikuda puhtama energiatootmise juurde. Tegemist on suunaga, mis on kokku lepitud energiamajanduse arengukavas ja on kooskõlas kliimaeesmärkidega," lausus Luts.

Augusti lõpus ütles VKG juhatuse esimees Ahti Asmann, et kuidas täpselt koostöö kahe suurettevõtte vahel toimuma hakkab - milline on finantsplaan, millal moodustatakse ühisettevõte ja kuidas jaguneb omakapital -, ei ole veel paika pandud.