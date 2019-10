Euroopa Komisjoni järgmine president Ursula von der Leyen on esitanud plaani luua õiglase ülemineku fond (Just Transition Fund), millega toetatakse söejaamadest loobumist riikides, kus need seni veel töötavad.

ERR-i küsimusele, kas sellest võiks abi saada ka Eesti, vastas Simson jaatavalt.

"Jah - see on nendele piirkondadele, mis täna on väga tugevalt kaevanduspiirkonnad ja Eesti seda kindlasti on," ütles Simson.

Tema sõnul selgub fondi täielik maht novembri esimestel nädalatel, kui Euroopa Komisjon sellekohase ettepanekuga välja tuleb.

Praeguste plaanide kohaselt peaks selle ettepaneku tegema regionaalpoliitika eest vastutama hakkav portugallasest volinik Elisa Ferreira.

Fondiks vajalikud summad planeeritakse ka Euroopa Liidu uude mitmeaastasesse (2021-2027) eelarvesse (MFF) ning selle suurus peaks olema umbes viis miljardit eurot.

"See fond on mõeldud selleks, et ette valmistada piirkondi maavarade kaevandamise lõpetamise perioodiks. Et mitte tagantjärele probleemiga tegelda, vaid anda pikalt ette tuge strateegia väljamõtlemiseks," selgitas Simson.