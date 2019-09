Ametiühingute ja tööandjate keskliidu juhid leppisid augusti lõpus kokku, et uuest aastast on alampalk 578 eurot kuus. Üllatuslikult ei andnud aga ametiühingute keskliidu volikogu sellele heakskiitu. Volikogu leidis, et keskliidu juhi Peep Petersoni kokkulepitu on liiga nigel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmapäeval arutasid edasisi samme nii ametiühingud kui tööandjad. Tööandjad otsustasid, et läbirääkimisi jätkatakse samal tasemel, millega ametiühingud rahul polnud.

Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas ütles, et nad tahaksid jätkuvalt püsida eelmises kokkuleppes.

"Olukorras, kus tootlikkus kasvab ainult paar protsenti, keskmine palk kuus protsenti, majanduskasvu prognoose pigem alandatakse ja majandus on jahtumas, on seitsmeprotsendiline alampalga kasv väga hea pakkumine ja tahaks sellest kinni pidada," lausus Aas.

Ametiühingud on aga juba arvestanud variandiga, et läbirääkimised võivad ebaõnnestuda. Ametiühingute juht Peep Peterson kohtus kolmapäeval riigikogu Keskerakonna fraktsiooniga, kus pooled kinnitasid, et alampalk peab olema 600 eurot. Petersoni sõnul küsib ametiühing ka teistelt koalitsiooni liikmetelt seisukohta alampalga suuruse kohta.

"Tööandjate ja ametiühingute poolt laua pealt läbi käinud 578. Või on ülekaalus need jõud, kes tahavad hoolitseda ka nõrgemate eest rohkem ja nimetavad numbriks 600. Või leiavad kolmanda numbri nende kahe numbri vahel. Vähemasti kaks erakonda kolmest on väga selgelt öelnud seda, et nad tahavad nõrgemate eest seista," lausus Peterson.

Isamaa jõudiski juba hoiatada, et alampalga kokkulepe peab sündima poolte vahel, mitte valitsuskabinetis. Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul asub valitsus alampalka arutama alles siis, kui pooled ei leia lahendust ka riikliku lepitaja juures.

"Ma ei kujuta küll ette, et valitsus hakkaks kehtestama väiksemat alampalka kui see, milles osapooled on kokku leppinud, et see kindlasti ei ole selle valitsuse siht," lausus Kiik.

Ka kokkulepitust kõrgema alampalga kehtestamise kohta ütles minister, et tegelikult on eesmärk, et tööandja ja ametiühingu leiaksid ühise summa.

"Nüüd tulebki siis rahulikult taas maha istuda," ütles sotsiaalminister.