Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu delegatsioonid jõudsid neljapäeval toimunud kohtumisel kokkuleppele tõsta 2020. aastal alampalka 38 euro võrra kuus. Läbiräägitud kava koheselt on miinimumpalk alates 1. jaanuarist 578 eurot kuus ehk 3,44 eurot tunnis.

Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul aitab alampalga seitsmeprotsendiline tõus vähendada palgavaesust ning toob palga alammäära kukesammu võrra lähemale keskmisele palgale, mis Eesti Panga prognooside kohaselt tõuseb järgmisel aastal 6,4 protsenti.

"Ametiühingud on aastaid sihtinud olukorda, kus alampalk ei oleks väiksem kui 40 protsenti keskmisest palgast. Netopalga puhul on see ka saavutatud tänu eelmisel aastal jõustunud tulumaksu reformile, brutopalga võrdluses jääb eesmärgist veel mitukümmend eurot puudu," lausus Peterson.

Tema sõnul on Eesti alampalk Ida-Euroopa kõrgeim, aga ka hinnad on Eestis ühed kõrgemad.

Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul on loomulik, et kiire keskmise palga kasvu juures tõuseb ka alampalk. Samas tuleb palgakasvu kõrval pingutada ka tööviljakuse tõstmiseks.

"Palgakasv peab olema jätkusuutlik. See ei tohiks vähendada võimekust investeerida, teha innovatsiooni ja arendada välja targemaid tooteid-teenuseid. Liiga kiire palgatõus võib viia ettevõtete konkurentsivõime kaotuse ja tööpuuduse kasvuni" ütles Aas. "Seda kõike võtsime aruteludes arvesse ning kokkulepe on mõistlik kompromiss töötajate soovide ja tööandjate võimaluste vahel."

Läbirääkimised alampalga kokkuleppimiseks algasid juunikuus. Tööandjad ja ametiühingud esitavad kokkuleppe kinnitamiseks valitsusele. Enne seda on kuu aja vältel kuni 27. septembrini huvitatud osapooltel veel võimalus Ametiühingute Keskliidule või Eesti Tööandjate Keskliidule sõlmitava kokkuleppe osas arvamust avaldada.

Praegu Eestis kehtiv kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 540 eurot ja tunnitasu alammäär 3,21 eurot. Üleriigilises alampalgas lepivad kokku sotsiaalpartnerid ehk kõigi Eesti tööandjate esindajana Eesti Tööandjate Keskliit ning töötajate esindajana Eesti Ametiühingute Keskliit. Kümne aasta jooksul on alampalk kasvanud ligi kaks korda – 2010. aastal oli see 278 eurot.