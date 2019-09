Ees ootavad päikeselised sügispäevad

Eelolev öö on pilves selgimistega ja hoovihma võib sadada vaid kohati. Puhub loode- ja põhjatuul 4-10, puhanguti kuni 15, põhjarannikul iiliti ka kuni 20 m/s. Sooja on öötundidel 3-8, rannikul kuni 11 kraadi.

Hommikul Põhja-Eestist alates pilvkate hõreneb. Kohati võib sadada hoovihma ja sooja on 5-10 kraadi.

Pühapäeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Teoreetiliselt võib ükskuid sajuhooge olla, aga üldiselt on ilm pigem kuiv. Puhub loode- ja põhjatuul, saartel põhja- ja kirdetuul 4-9, puhanguti 13-15 m/s, õhtuks peaks aga tuul nõrgenema. Sooja on oodata 8-12 kraadi.

Esmaspäeval on pilvi taevas vähe, tuul nõrk ja ilm valdavalt kuiv. Päevasooja on keskmiselt 8 kraadi, öösiti aga paiguti juba ka miinuskraade.

Sarnane on ilm ka teisipäeval, ainult siis võib kohati sadada ka veidi hoovihma.

Kolmapäeval on hoovihma võimalus juba suurem, kuid muidu on ilm muutusteta ehk tuul on nõrk ja ka päikest peaks näha olema.