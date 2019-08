Pensionireformi järel saavad ka investeerimiskontole kogujad riigilt neli protsenti

Koalitsioon on pensioni teise samba reformi puhul kokku leppinud seni tähelepanuta jäänud nüansi, et kui kogutud raha investeerimiskontole kanda, jätkab riik nelja protsendi maksmist lisaks inimese enda kogutavale kahele protsendile brutopalgast.

Praegune kogumispensioni süsteem näeb ette, et töötaja maksab oma brutopalgast kaks protsenti pensionifondi ning riik lisab sellele töötaja palgalt arvestatava 33 protsendi sotsiaalmaksu arvelt neli protsenti.

Pärast järgmisel aastal käivituvat pensionireformi tekib võimalus teisest sambast lahkuda ja kogu raha välja võtta, kuid samuti saab kogutud raha kanda investeerimiskontole. Viimasel juhul jätkub ka 4+2 protsendi süsteem.

"Ikka jah, siis läheb 2+4 protsenti investeerimiskontole," kinnitas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ERR-ile. "Inimesel on vaba valik, kas ta jätkab senisel kujul teises sambas ja ei muuda midagi või kui ta tahab selle kindlustussüsteemiga jätkata teistsugusel kujul, tekiks tal vabadus moodustada investeerimiskonto ja sellisel juhul läheb 2+4 investeerimiskontole."

Ta lisas, et see on kokku lepitud juba koalitsiooniläbirääkimistel.

Inimesi, kes hakkavad ise oma raha investeerimiskonto kaudu paigutama, ei ole Seedri hinnangul väga palju, aga need, kes soovivad seda teha, saavad selleks võimaluse.

Täpsemad investeerimiskontot puudutavad nüansid lepib valitsus kokku 12. septembri nõupidamisel.