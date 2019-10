Riigikogu maaelukomisjon leiab, et Eesti kalatööstuste toodang on ohutu ning töötleja M.V. Wool ümber lahvatanud surmava bakteri skandaal tuleneb suuresti kommunikatsioonihäiretest. Reformierakondlase Urmas Kruuse hinnangul on aga minister poliitiliselt sekkunud veterinaar- ja toiduameti (VTA) tegevusse.

Maaeluminister Mart Järvik (EKRE) ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ta pole asunud tootja poolele ega VTA-d kuidagi survestanud.

"Mina ei ole soovitanud, meie laua taga olid kolm osapoolt, kolm kolmandikku, osapool on siin vale öelda. Oli ministeerium, tootja koos oma advokaadiga ja siis VTA. Ja mina ütlesin, et minu järeldus on see, et siin laua taga kokkuleppele ei jõuta, et ma ei oska muud öelda, et kohus võib need otsad siis lahti siduda või jõuda otsusele, mismoodi edasi," rääkis Järvik.

Ministri sõnul on tema jaoks olulisim toiduohutus ja kuna M.V Woolist augustis võetud proovid nakkavat listeeriabakterit ei tuvastanud, on see ka tagatud. Järvik leiab, et meedia väited kahjustavad Eesti kalatööstust.

Maaelukomisjoni reformierakondlasest liikme Urmas Kruuse sõnul on aga minister sekkunud VTA töösse ja ise paanikat tekitanud.

"Minu arvates ta ületas volitusi ja tegelikult sekkus poliitiliselt. Minu arvates oma sammuga ta tegi nii tööstusele kui Eesti ekspordile rohkem kahju kui sellega, et seda menetlust oleks viidud väga avalikult väga selgete reeglite järgi ja leitud lahendus sellele, et sellest bakterist vabaneda," lausus Kruuse.

Järviku sõnul pole ta näinud andmeid, et bakter muutus eluohtlikuks just M. V. Wooli kalatööstuses. Ka tootja soovib kohtu abil tõestada, et surmajuhtumitega lõppenud listerioosipuhang ei ole nende tehasega tõendatult seotud ning jääb selle juurde, et bakter on jõudnud nendeni mõnest kalakasvandusest.

Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda ütles, et ametil ei ole praegu mingit alust oma seisukohtades kahelda.

"Nende uuringute põhjal, mis me läbi oleme viinud, ei olnud võmalik leida, et see tüvi oleks ettevõttesse sisse liikunud. Küll aga leidsime seda ettevõtte tootmiskeskkonnast, tootmispindadelt, tootmisvahenditelt ja ka on leitud seda tüve ettevõttes valmistaud toodetest," rääkis Kalda.

ERRi saade "Pealtnägija" rääkis septembris, et Eesti kalatehases M. V. Wool pesitsenud listeeriabakter nakatas Eestis üheksa inimest, kellest kaks on surnud.