Järvik: kui tõendid on olemas, peaks amet M.V.Wooli tehase sulgema

Kuigi väidetavalt leiti teisipäeval M. V. Wooli tehasest tulnud toodetest taas listeeriabakter, ütles maaeluminister Mart Järvik "Esimeses stuudios", et talle pole siiani keegi esitanud ühtki tõendit selle kohta, et kalatootja M.V.Wooli tooted on kuidagi seotud tervisele ohtliku bakteriga. Kui aga tõendid on olemas, peaks tehase sulgema, märkis Järvik.

Järvik ütles, et teisipäevasest leiust teavitas teda ministeeriumi asekantsler, aga kuivõrd tegu on niivõrd uue infoga, siis sellega saab tegelda alles kolmapäeval.

Järviku sõnul on meedia liialt meelevaldselt Eesti kalatootja ning listeeriabakterist põhjustatud surmad kokku viinud, sest tema teada pole siiani esitatud ühtki kaljukindlat tõendit.

"Seni kuni pole kindlalt tõendeid minu laual, ei saa mina väita, et M. V. Wooli toodete tagajärjel on keegi surnud. Esitagu mulle mingi tõend, kasvõi surmatõend," ütles Järvik.

Järvik nentis siiski saatejuht Johannes Tralla küsimusele vastates, et ta ei kahtle selles, et bakteri jäljed viivad M. V. Wooli tehaseni.

Maaeluministeri sõnul on tema jaoks ühtmoodi tähtsad nii rahva tervis kui Eesti kalatööstuse normaalne toimimine. Järvik eitas, et tal oleks olnud mingeid kontakte kalatehase omaniku Mati Vetevooluga.

"13. augustil, kui ma õigesti mäletan, oli meil majas koosolek ja selle põhjuseks oli, et M. V. Wool pöördus ministeeriumi poole, sest polnud rahul veterinaar- ja toiduameti (VTA) poolt tehtuga. /.../ Ma ei mäleta, kelle kiri see oli, aga majja tuli kiri, mille alusel see koosolek tuli kokku kutsuda. Mina kuulsin Vetevoolu nime siis esimest korda. /.../ Nad soovisid tühistada üht nende (VTA) otsust. Kuivõrd ministeerium sekkumisi teha ei saa, ainult jälgida seaduse täitmist, toimus majas kohtumine ja tagajärg oli see, et muud võimalust ma ei näinud, kui pöörduda kohtusse ja lasta kohtul asi ära lahendada," rääkis Järvik.

Järviku sõnul peaks VTA juht, kui tõendid on tõesti olemas, M. V. Wooli tehase sulgema, kuid seda pole tehtud.

"VTA juhil on õigus tehas kinni panna, saneerida. Igal juhul ma toetan teda, kuid ta nii otsustab teha. Sellest tuleb teavitada ministrit ja minister peab määrusega kehtestama seadusest tuleneva korra. Aga minu poole pole siiani pöördutud," ütles Järvik.

Järvik kinnitas ka saates, et tema pole käimasolevasse protsessi kuidagi sekkunud, ei poliitiliselt ega muul moel.

"Toiduohutus ennekõike, nii see ka jääb. Samas peame tagama kalatoodete tootmise. Kui me kuulutame ilma põhjenduseta (et toodetes on eluohtlik bakter), see rikub meie kalatoodete maine turul," märkis Järvik.

ETV saade "Pealtnägija" avalikustas septembri alguses, et Eesti kalatöötleja M.V. Wooli toodang on seotud listeeriabakteriga, mis on põhjustanud üle Euroopa, sealhulgas Eestis inimeste surma. Veterinaar- ja toiduameti tellitud geneetilised analüüsid tuvastasid, et agressiivne ja nakkav listeeriabakter ST1247 pärineb Eesti suurima kalatootja M. V. Wooli tehasest.

Järvik kritiseeris VTA ametnike saates osalemist ning ütles, et et vastutustundetute ja põhjendamatute süüdistustega on nädalaga Eesti toiduainetetööstusele tekitatud nii ulatuslik rahaline kui ka mainekahju.

VTA peadirektor Indrek Halliste ütles vastuseks minister Järvikule, et VTA eesmärgiks on olnud tarbijatele olukorra selgitamine, mitte ettevõtte kritiseerimine. Ta märkis, et VTA on otsinud erinevaid lahendusi koostöös toiduainetootjaga.