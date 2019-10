USA kaitseminister: pole mingit märki, et Türgi plaaniks pealetungi peatada

USA kaitseminister Mark Esper ütles reedel, et pole mingit märki selle kohta, nagu kavatseks Türgi peatada oma pealetungi kurdi võitlejate vastu Süüria kirdeosas.

"Minu jutuajamiste põhjal minister (Hulusi) Akariga, ei näe ma mingit märki sellest, et nad on valmis lõpetama," lausus Esper pressikonverentsil.

Pentagon märkis varem reedel, et Esper olevat jutuajamises oma kolleegiga jõuliselt julgustanud Türgit peatama pealetungi Süürias, hoiatades, et sel võivad olla Ankarale tõsised tagajärjed.

USA rahandusminister Steven Mnuchin teatas reedel, et riik on valmis kehtestama Türgile märkimisväärsed majandussanktsioonid, mille eesmärk on lõpetada pealetung Süüria kirdeosas.

Mnuchini sõnul on USA vajadusel võimeline peatama Türgi majanduse. President Donald Trump ei ole siiski veel määrust sanktsioonide kohta allkirjastanud.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles enne seda, et riik ei kavatse teiste maade ähvarduste tõttu pealetungist loobuda.