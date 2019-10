USA kaitseminister Mark Esper ütles pühapäeval, et president Donald Trump andis korralduse viia Süüria põhjaosast minema kuni 1000 sõdurit.

"Ma rääkisin presidendiga eile õhtul pärast arutelusid ülejäänud riikliku julgeoleku meeskonnaga ning ta andis käsu alustada jõudude kaalutletud väljaviimist Põhja-Süüriast," lausus Esper uudistekanali CBS saatele Face the Nation.

Fox Newsile ütles Esper, et seni tagasi tõmmatud sõdurite hulk jääb alla tuhande.

"Ma ei saa esitada ajakava, sest see muutub iga tunniga. Me soovime teha seda väga turvalisel, kaalutletud viisil ja kokkupõrgete riski minimeerides ...."

Piirkonnas lõõmavad lahingud alates kolmapäevast, mil Ankara käivitas pealetungi kurdide juhitavatele Süüria Demokraatlikele Jõududele (SDF), keda peetakse Türgi mässulistega seotud terroristideks.

Pärast korraldust Ühendriikide eriüksused piirilt ära tuua on Trumpi süüdistatud ISIS-e vastase võitluse lojaalsete liitlaste hülgamises.

ÜRO humanitaarabiagentuur OCHA märkis pühapäeval, et lahingutest tingitud väljaränne piirkonnast on kasvanud 130 000 inimeseni. Agentuuri hinnangul võib see number peagi kolmekordistuda.

USA väed Süüria põhjapiiri lähedal jäid reedel Türgi positsioonidelt lähtunud suurtükitule alla, teatas Pentagon, hoiatades, et on valmis vastama agressioonile viivitamatu kaitsetegevusega.

USA relvajõud kinnitasid plahvatust mõnesaja meetri kaugusel selle postist Kobane linna lähedal piirkonnas, kus türklased on ameeriklaste kohalolust teadlikud.

"Me leiame ennast olukorrast, kus Ameerika jõud võivad jääda kahe edasiliikuva armee vahele ning see on äärmiselt talumatu olukord," tõdes Esper CBS-ile.

USA rahandusminister Steven Mnuchin lausus reedel, et Trump volitas kehtestama, kuid ei ole veel aktiveerinud, uusi sanktsioone, et hoiatada Türgit edasiste sõjaliste sammude eest.

"Me võime sulgeda kõik dollaritehingud kogu Türgi valitsusega," märkis Mnuchin ABC-le pühapäeval.