"Süüria armeeüksused liiguvad põhja, et astuda vastu Türgi agressioonile Süüria territooriumil," märkis SANA üksikasju täpsustamata.

Teade tuli ajal, mil anonüümsust palunud kurdi ametiisik teatas käimasolevatest läbirääkimistest kurdide ja Damaskuse vahel.

Viimastel andmetel jõudsid kurdid valitsusega kokkuleppele.

"Agressiooni ärahoidmiseks ja sellele vastuastumiseks on saavutatud Süüria valitsusega kokkulepe. Süüria armee saab liikuda Süüria ja Türgi piirile, et toetada Süüria Demokraatlikke Jõude (SDF)," edastati sotsiaalvõrgustikus Facebook ilmunud kurdide administratsiooni teadaandes.

Vabaühendus: Türgi pealetungis sai surma 26 tsiviilisikut

Süüria kirdeosas sai pühapäeval Türgi pealetungis surma vähemalt 26 tsiviilisikut, teatas Londonis baseeruv vabaühendus.

Neist kümme inimest hukkus õhurünnakus autokonvoile, milles liikusid tsivilistid ja ajakirjanikud, vahendas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Telekanali France 2 ajakirjanik Stephanie Perez kirjutas Twitteris, et ta viibis tabamuse saanud konvois.

"Meie meeskond on terve, kuid kolleegid said surma," kirjutas ta.

Vaatluskeskus teatas ühe ajakirjaniku surmast, kuid ei osanud veel täpsustada tema rahvust.

Koos viimaste ohvritega on alates kolmapäevast, kui Türgi ja selle Süüria opositsioonivõitlejatest liitlased kurdi võitlejate vastase pealetungi käivitasid, hukkunud 60 tsiviilisikut.

Keskuse andmeil on surma saanud ka 104 Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) -- de facto kurdi armee -- võitlejat.

ÜRO teatel on vägivald sundinud oma kodud piirkonnas maha jätma 130 000 inimest.

Erdogan: relvaembargo ei sunni Türgit Süüria operatsiooni peatama

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles pühapäeval, et lääneriikide sanktsiooniähvardused ja relvaembargo ei peata Türgi sõjaväe pealetungi kurdi võitlejatele Süüria kirdeosas.

"Operatsiooni käivitamise järel oleme seisnud silmitsi ähvardustega nagu majandussanktsioonid ja relvamüügi embargo. Need, kes arvavad end suutvat nende ähvardustega Türgit taganema panna, eksivad rängalt," lausus ta telepöördumises.

Prantsusmaa ja Saksamaa teatasid laupäeval, et peatavad relvaekspordi Türgile seoses pealetungiga Kurdi Rahvakaitseüksustele (YPG).

Türgi näeb YPG-s nende oma territooriumil tegutsevate mässuliste terroristlikku haru, samas kui Lääs on kasutanud kurdi võitlejaid peamise maismaajõuna äärmusrühmituse ISIS vastu.

Erdogan lausus, et Türgi relvajõud ja selle Süüria liitlased on võtnud oma kontrolli alla piirilinna Ras al-Aini ning et Tal Abyadi piiratakse kahest suunast.

Merkel ja Macron kutsusid üles peatama Türgi rünnakut Süürias

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel kutsusid pühapäevasel ühisel pressikonverentsil üles peatama Türgi sõjaväe pealetungi Süüria põhjaosas.

Riigipeade hinnangul võib see kaasa tuua väljakannatamatu humanitaarolukorra.

"Meie ühine soov on, et see pealetung peatuks," ütles Macron.

Merkeli sõnul vestles ta Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga sel teemal tunni.

"Me peame selle pealetungi lõpetama. Me ei saa kauem taluda seda olukorda kurdide vastu. Tuleb leida mingi muud lahendus," sõnas Merkel.