Eesti eurosaadik, endine kaitse- ja välisminister Sven Mikser tõdes, et seoses Türgi sõjalise tegevusega Põhja-Süürias on Euroopa jaoks julgeolekuohte rohkem kui üksnes see, et Türgi president Tayyip Erdogan oma piirid põgenikele lahti teeb.

Mikser rääkis ETV saates "Ringvaade", et Põhja-Süürias võitlevad kurdid on olnud USA kindlaimad liitlased võitluses ISIS-ega, kuid nüüd on USA sisuliselt neile selja pööranud ja see on murettekitav areng.

"Erdogan on tahtnud saada USA-lt rohelist tuld, et seda sõjalist operatsiooni Süüria-Türgi piirialadel läbi viia, juba mõnda aega. USA sõjaline kohalolek pole olnud seal väga massiivne, aga selge on see, et ameeriklaste kohaloleku korral on türklastel võimatu sellist rünnakut toime panna," lisas Mikser.

"Donald Trump on teglikult valimiskampaaniast peale lubanud USA sõjalisi kohustusi väljaspool USA-d vähendada ja leidnud, et teised riigid teevad liiga vähe maailma julgeoleku tagamiseks ja ameeriklastel pole kohustust olla igal pool politseiniku rollis," rääkis poliitik.

Erdogan on ähvardanud, et kui Euroopa Liit kritiseerib Türgi tegevust Süürias, siis avab ta riigi piirid ja laseb seal olevatel põgenikel Euroopasse edasi minna.

Mikser ütles, et niisugused ähvardused ei ole viis, kuidas riikide suhteid korraldada.

Tema sõnul on aga lisaks põgenikevoo võimalikule suurendamisele EL-ile teisigi ohte.

"Omaette Euroopa julgeolekurisk lisaks sellele, et Türgi avab piirid migrantidele, on see, et ka kurdi demokraatlike jõudude käes on olnud vangis, kinnipidamislaagrites sadu kui mitte tuhandeid ISIS-e võitlejaid ja võimalik, et kümneid tuhandeid nende perekonnaliikmeid. Olukorras, kus tegelikult Süüria kurdivõitlejad on sunnitud põgenema, jätma maha oma positsioonid, linnad, laagrid, on reaalne risk, et ka ISIS suudab neis piirkondades taas kanda kinnitada, et need võitlejad pääsevad priiks, paljud neist võivad ka potentsiaalselt pöörduda tagasi Euroopasse - need, kes on Euroopast pärit. Nii et kindlasti, julgeolekuohte Euroopa jaoks on veelgi rohkem kui üksnes see, et põgenikevoog taas hoogustub," selgitas Mikser.