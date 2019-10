"Solidaarsus on Euroopas oluline. Kui me tahame, et meie põllumajandustoetusi tõstetaks, siis nad (ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriigid – EPL) peavad aru saama, et me aitame neid siis, kui tuleb laevatäis sõjapõgenikke. Me ei pea palju võtma, aga me peame näitama mingitki huvi – kui me teisi ei mõista, siis ei saa ka oodata, et meid mõistetakse," rääkis Kokk, kes esindab Eestit EL-i siseturu teemades, usutluses Eesti Päevalehele (EPL).

"Arvata, et me saame tohutut kasu, kui seisame ainult Eesti huvide eest, pole päris adekvaatne. Peame vaatama suuremat pilti: EL on tegelikult üks sõbrameeste klubi ja kui keegi hakkab oma asja ajama, siis külmutatakse ta varem või hiljem sealt ühel või teisel viisil välja. Selles mõttes tuleb olla mõistlik," tõdes ta.

Koka sõnul vaadatakse Eestit kui Põhjamaad ning selle maine hoidmiseks tasub pingutada. "See on olnud siiani Eesti edu võti ja on edaspidi – need on maailma kõige edukamad ühiskonnad. Me peame püüdma olla rohkem nagu Põhjamaad, mitte vähem. Kui Soome eesistumise prioriteet on kliimaküsimused, siis me peame üritama neid selles aidata," rääkis kunagine välisministeeriumi kantsler Kokk.