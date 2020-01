Kreeka saarte elanikud protestivad ülerahvastatud migrandilaagrite vastu

Migrantide arv saartel kasvab ning tingimused ülerahvastatud laagrites on väga halvad, vahendas BBC.

Lesbose saare suurimas, Moria migrandilaagris elab üle 19 000 varjupaigataotleja, kuigi laager ise on mõeldud mahutama 2840 inimest.

Kolmapäeva keskpäevaks oli umbes 3000 protestijat kogunenud Lesbose pealinna Mytilene'i, umbes 1500 inimest kogunes aga Samose linna keskusesse.

Kauplused, apteegid ja tanklad, samuti mõni haigla ja advokaadibüroo on teatanud, et nad sulgevad protesti ajaks uksed. Takso- ja bussijuhid aga liituvad streigiga.

Protestijad on üles seadnud loosungid kirjadega "me tahame oma saari tagasi" ja "aitab vanglatest Põhja-Egeusel".

Põhja-Egeuse regiooni kuberner Kostas Moutzouris ütles, et teda häirib see, et Kreeka saared on muudetud tuhandete inimeste kinnipidamipaikadeks.

Nädalavahetusel külastas Samose ja Lesbose saart migratsiooniminister Notis Mitarakis, kes pakkus välja kaks viisi, kuidas saartel migratsiooni piirata. "Esiteks, tõhusam piiride valvamine. Teiseks, kohe saata tagasi need inimesed, kes ei vasta rahvusvahelise kaitse saaja nõuetele," selgitas ta.