Juba kolme aasta pärast võib Viljandi maantee pikeneda Järvel üle Pärnu maantee Tervise tänavani, et vähendada ümbruskaudsete teede koormust ummikute ajal. Kogu liiklus suunatakse kahe raudtee alt tunnelisse. Lõik on osa tulevasest Ülemiste järve ümber rajatavast Tallinna väikesest ringteest.

Seni on Viljandi maantee pikendus alles paberi peal olev projekt. Õigemini pole see ka paberi peal veel päris lõplikul kujul: täpset trassikoridori alles pannakse paika. Laias laastus hakkab aga uus tee looklema Viljandi maantee algusest tunnelina Edelaraudtee hallatava raudtee alt (senise ülesõidu asemel), üle Pärnu maantee, Järve keskuse ja autoesinduste vahelt, tunnelisse suunatuna Eesti Raudtee hallatava raudtee alt, piki Rahumäe surnuaia serva kulgeva Tervise tänavani välja, mis praegu on kitsas ja auklik nagu külavahetee ja kus kaks autot teineteisest mööduma ei mahu.

"Tallinn on väga huvitatud sellest, et tekiks täiendav ümbersõit, mis võimaldaks lahendada tänased ülekoormatud Tehnika tänava ja Järvevana ja ka tegelikult südalinna probleemi, milleks on suurem ümbersõit, mida rahva seas kutsutakse väikseks ringteeks," kommenteeris Tallinna abilinnapea Andrei Novikov (KE).

Niisiis, see umbes kahekilomeetrine uus teelõik on osa suuremast plaanist. Väike ringtee rajatakse Smuuli teest alla, tunnelina Ülemiste jaama ja lennujaama alt ning üle Tartu maantee piki Ülemiste järve Viljandi maanteeni.

Eeskätt peaks selle rajamine leevendama Tammsaare tee, Järvevana tee ja Tehnika tänava liikluskoormust, ent sellest on abi ka Järvele rajatavate uue ärikvartali ja elamurajooni tulevastele asukatele.

"Nende piirkondade jaoks on see tee kui omamoodi arter, mis võimaldab paremini lahendada logistikat ja tegelikult ümber orienteerida nii mõnegi liiklusvoo, mis täna tuleb linnast väljast läbi Nõmme kitsaste tänavate, kui on soov minna Õismäe või Mustamäe poole," ütles Novikov. "Kui me teeme uue tee, lahenevad sellega ka nii mõnedki Nõmme liikluse mured."

Seetõttu loodab linn rahastamisel kaasata ka piirkonna arendajaid. Kui suureks eelarve kujuneb, ei ole võimalik öelda enne täpset trassikoridori, ent kui see peatselt paika saab, loodab linn juba järgmisel aastal projekteerimisega alustada. Selleks raha leitakse, kinnitab Novikov.

Samuti vajavad lahendust maaomandiküsimused, sest tõenäoliselt hakkab see osalt kulgema üle mõne praeguse eramaa krundi.

Kui praegu kulgeb Viljandi maantee algus üle raudtee, siis plaan on viia kogu liiklus tunnelisse. Samuti ehitataks tunnel Järve keskuse tagant kulgeva raudtee alt.

Eesti Raudtee peab seda väga heaks plaaniks, sest on praegu Järvel igapäevaselt hädas illegaalsete raudteeületajatega, kes vaatamata rajatud traataiale selle traadikääridega lahti lõhuvad, et mitte ringi minna.

"Päris intensiivselt lõhutakse seal täna. Konkreetses kohas on täna ebaseaduslik raudteeületuskoht ja täna me oleme teinud esimesi samme niiöelda selle piiramiseks ehk siis pannud sinna ohutusaiad. Nii et see lahendus kindlasti lahendaks selle probleemi," kommenteeris Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin.

Kindlasti tähendab tunneli rajamine aga ka vajadust peatada ehitustöödeks aeg-ajalt rongiliiklust - selle ajutise ebamugavusega peavad reisijad lihtsalt leppima.

Novikov kinnitab, et uus tee saab kindlasti ka kergliiklusraja - Tallinn ei raja ühtki uut teed ilma selleta. Kas ka eraldi ühistranspordirada tuleb, ei oska veel öelda, nagu ka seda, kas uuele teele rajatakse mõni uus ühistranspordiliin või kohaldatakse ümber mõni olemasolev. Ühistransporti hakatakse planeerima alles siis, kui teeprojekt on valmis, mitte sellega koos.

Samuti pole teada tee laius, kuid Novikov ei näe põhjust, miks peaks 1+1 laiuses Viljandi maantee teisel pool Pärnu maanteed korraga laiemaks minema, seega tõenäoliselt jääb see sama laiaks.