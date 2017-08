Turu kesklinnas Puutori ja Kauppatori väljakutel ründas noaga mees inimesi. Haiglasse on viidud kaheksa inimest, kellest kaks on surnud ja kolm on operatsioonil.

Politsei teatas õhtusel pressikonverentsil, et kesklinnas pussitati kella nelja ajal vähemalt kaheksat inimest, kellest kaks on surnud.

Haigla juht Petri Virolainen ütles uudisteagentuurile STT, et osa patsientidest on operatsioonisaalis, kuid nende seisund on stabiilne.

Kuriteos kahtlustatav noorepoolne mees peeti politsei andmeil kinni 20 minutit pärast häire saamist. Korrakaitsjad peatasid mehe, tulistades teda alakehasse. Praegu viibib ta haiglaravil. Kahtlustatu isik ei ole seni teada.

Soome kaitsepolitsei (Supo) on võtnud ühendust rändeametiga, sest pussitaja on välismaalase välimusega. Uurimist jätkatakse ka rahvusvahelisel tasandil.

Politsei ei käsitle rünnakut seni terroriteona, kuid seda ei saa välistada.

Ka Kauppatoril on vigastatuid ning kohal viibiva Yle ajakirjaniku sõnul oli seal üks kinnikaetud surnukeha.

Politsei teatas Twitteris, et Turu kesklinnas on mitut inimest pussitatud ning inimestel paluti kesklinnast eemale hoida.

Veidi hiljem tuli teade, et politsei tulistas üht kahtlusalustest jalga ja võttis ta kinni.

Väidetavalt on inimesed mitmest kesklinnas asuvast majast evakueeritud. Turu sündmusi pealt näinud Eesti kirjanik Kätlin Kaldmaa ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kesklinn on politsei poolt kinni pandud ja paljud kohvikud ja poed on suletud.

Politsei on kõrgendatud valmiduses ka Helsingi raudteejaamas ja Helsingi Vantaa lennujaamas.

Iltasanomates kirjutas üks pealtnägija, et ründaja paistis välismaalase moodi ja ta pussitas turuplatsil inimesi valimatult. Ohvrite seas oli ka lapsevankriga naine ja vanem naisterahvas.

Osade linnakodanike sõnul kuulsid nad meest hüüdmas "Allah Akbar". Hiljem teatasid inimesed, et hoopis hõigati soome keeles "ettevaatust" ehk "varokaa, varo".

Soome peaminister Juha Sipilä ütles, et valitsus jälgib tähelepanelikult toimuvaid sündmusi ja käimasolevat politseioperatsiooni. Valitsus koguneb täna erakorraliselt nõu pidama.

Välisministeeriumil ei ole andmeid, et mõni Eesti kodanik oleks Soomes Turu linnas toimunud noarünnakus kannatada saanud.

"Hetkeseisu kohaselt eestlasi Turus toimunud rünnaku ohvrite hulgas ei ole," ütles välisministeeriumi pressiesindaja reedel BNS-ile.

Sündmuskoht Autor/allikas: Yle graafika