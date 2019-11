Poliitiline tahe Rail Balticu kiireks elluviimiseks on kõigil Balti riikidel ja see tahe on suur, näitas Balti Assamblee istung. Iseküsimus on see, kui palju on poliitikud üldse informeeritud juhtimisprobleemidest, kuidas neid tunnetatakse ja milliseid lahendusi nähakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Läti seimi liige ja transpordiministeeriumi parlamendisekretär Janis Butans esitas ülevaate Rail Balticu senistest töödest. Keerulistele ehk juhtimiskriisi puudutavaile küsimustele vastamise eel vaatas ta mitu korda abi otsivalt selja taha välisminister Edgars Rinkevici ja oma kolleegi, Balti Assamblee presidendi Janis Vucansi poole.

"Praegune tühjade juhikohtade probleem saab lahenduse. Käimas on uus konkurss," vastas ta.

RB Raili 62 töötaja murekirja toetab põhimõtteliselt ka valdusfirma juhatus.

Osa poliitikuid arvab, et Rail Balticuga on kõik korras, osa arvab, et ülim aeg on ühiselt vaadata, kuidas edasi.

"On valitud vale juhtimismudel. Küsimus on, kas seda oleks praegu vaja muuta. Ei tea... Ütleksin, et hobuseid poolel teel ei vahetata," rääkis Vucans.

Leedus on energiaküsimused Rail Balticuga võrreldes rohkem pildis. Leedulased muretsevad Kaunase-Vilniuse ühenduse pärast.

"Vilniuse poolt vaadates on meie jaoks tähtis Kaunase-Vilniuse ühendus, mis pole veel Rail Balticu osa," sõnas Leedu seimi energeetikakomisjoni esimees Virgilijus Poderys.

Kus on iga riigi otsustusõiguse ja ühise juhtimise piir, selle üle on väideldud kogu aeg.

"Iga riik peab ikka siseriiklikult ise toimima. Ega lätlased ei hakka meil projekteerimist tegema, seda peab tegema Eesti ise. Aga probleem on selles, et riigid on omavahel erinevail tasemetel," ütles riigikogu liige Sven Sester.

"Mõistlik pole hakata muutma juhtimismudelit, mida on aastaid kokku lepitud ja on paika saadud üks skeem. Küsimus on täna juhtimises. Tõepoolest on need juhid seal vahetunud ja ma arvan, et nüüd on mõistlik kõige kõrgemal politiilisel tasemel vaadata otsa kogu sellele töökorraldusele," rääkis välisminister Urmas Reinsalu.

Kõigi ootused on järgmisel reedel toimuval Balti peaministrite kohtumisel.