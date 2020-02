Soome parlamendi põhiseaduskomisjon soovib Haavisto puhul eeluurimist

Soome avalikkuses sai möödunud aastal palju vastukaja väidetav salajane plaan tuua kodumaale Põhja-Süürias asuvas laagris viibivad Soome kodanikest naised ja lapsed. Tegemist on suures osas äärmusrühmituse ISIS ridades võitlejaks olnute pereliikmetega. Plaani toimumise ja ajakava asjus tekkis avalikkuses palju segadust, mis tõi omakorda kaasa ka terava poliitilise debati. Teema tõi kaasa ka kriitika roheliste ridadesse kuuluva Haavisto juhtimisstiili teemal ning süüdistused, et ta olevat tekitanud Al-Holi vaidluste tõttu välisministeeriumis hirmuõhkkonna, vahendas Yle.

Eeluurimine keskendubki sellele, kas Haavisto üritas tema jaoks tülikat kõrget ametnikku, välisministeeriumi konsulaarosakonna juhti Pasi Tuomineni tema plaanile vastu olemise tõttu muule ametikohale üle viia.

Ministrite tööasjade käsitlemine parlamendi põhiseaduskomisjonis on üsna haruldane. Veelgi haruldasem on see, kui sellest areneb välja ka mingi ametlikum süüdistus. Värskemateks juhtumiteks on ekspeaministrite Jyrki Kataineni (Koonderakond) ja Matti Vanhaneni (Keskerakond) tegevust puudutavad juhtumid. Mõlemal juhul mingite süüdistusteni siiski ei jõutud. Haruldaseks teeb Haavisto juhtumi ka see, et selguse loomiseks soovitakse kasutada ka eeluurimist politsei poolt.

Peaminister Sanna Marin teatas kommentaariks, et eeluurimise ajal jätkab Haavisto välisministri ametis.

Tõenäoliselt kestab eeluurimine kogu kevade ja pärast valmimist naaseb teema põhiseaduskomisjoni lauale.