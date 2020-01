Üürikorterite väljarentijad küsisid sügisel kinnisvaraportaalis City24.ee rendipinna tasuks keskmiselt 16,1 eurot ruutmeetri eest. Portaali arvestuse järgi kasvasid seetõttu üürikorterite pakkumishinnad aastaga 6,4 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna üüriturul ei lase hanguda Ukrainast saabuv välistööjõud.

"Peamiselt aitavad tõusule kaasa ikkagi siseriiklik migratsioon ehk see, et inimesed tulevad Tallinnasse tööle. Kindlasti mängib siin natuke rolli ka võõrtööjõud, kus tänase hetke seisuga on meil väljastatud ukrainlastele 20 000 lühiajalist tööluba," selgitas City24 arendusjuht Karin Noppel-Kokerov.

Kuna Tallinna tööle tulevad inimesed suurendavad ka nõudlust eluaseme järele, siis tõusevad ka tänavu üürihinnad.

"Ehitusmahud ikkagi stabiilselt kasvavad, võib-olla küll mitte nii kiiresti kui seni, aga ikkagi kasvavad. Nõudlust on, ostetakse uusi kortereid ja kui majandusel läheb hästi, võõrtööjõu järgi on ka nõudlus, siis täpselt samamoodi ka üürikorterite hinnad tõusevad," rääkis Noppel-Kokerov.

Lisaks elamuehitusele on üha rohkem hoogu kogumas Rail Balticu rajamine, mille jaoks on vaja samuti palju tööjõudu. Töökäte puuduse üle kurdetakse ka IT-sektoris ja nemad peavad samuti kuskile eluaseme leidma, nendib Noppel-Kokerov turuülevaates.

Ka Uus Maa analüütiku Marina Hoduse sõnul on kahe-kolme aasta jooksul üürihinnad tõusnud kümme protsenti. Kahetoaline renoveeritud korter Tallinna magalarajoonis maksab kuni 400 eurot kuus. Uutes majades on tema hinnangul aga üürihindade lagi käes, neid saab lubada kõrgelt tasustatud IT-spetsialist.

"Ma arvan, et tase jääb pigem samaks. Nad on päris krõbedad juba uutes majades, näiteks kahetoaline korter, selline keskmine, hästi sisustatud maksab 850 eurot. Üüriturg on aktiivne, inimesed tulevad meile Tallinna tööle ja seetõttu nemad ei osta, pigem üürivad, nii et ma ennustan, et üüriturg on endiselt akiivne," rääkis Hodus.