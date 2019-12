USA kongressi kojad leppisid kokku Nord Stream 2 sanktsioone sisaldavas kaitse-eelnõus

USA esindajatekoja ja senati relvateenistuste komiteed leppisid NDAA kompromissvariandis kokku pärast mitu kuud kestnud läbirääkimisi. See kiidetakse heaks ilmselt enne seda, kui kongress aastalõpupuhkusele läheb, vahendas Reuters.

Eelnõu sisaldab 658,4 miljardit dollarit kaitseministeeriumi ja energeetikaministeeriumi rahvusliku julgeoleku programmidele, 71,5 miljardit käimasolevate väliskonfliktide rahastamiseks ning 5,3 miljardit erakorralisteks kuludeks looduskatastroofide ja äärmuslike ilmastikuolude tekitatud kahjude korvamiseks.

Varem sel aastal kardeti, et NDAA-s ei suudeta esimest korda 58 aasta jooksul kokku leppida demokraatide kontrollitud esindajatekoja ja vabariiklaste kontrolli all oleva senati lahkarvamuste tõttu.

NDAA on osa suuremast seadusandlusest, mille kongress igal aastal heaks peab kiitma. NDAA-st saab suure hulga poliitikameetmete vahend ning see paneb paika kõik alates sõjalistest kulutustest kuni selleni, millised sõjalaevad või -lennukid kaasajastatakse, ostetakse või maha kantakse.

Muu hulgas näeb tänavune NDAA ette sõjaväelaste palgatõusu 3,1 protsendi võrra, mis on kümne aasta suurim palgatõus. Esimest korda pannakse paika ka 12 nädala pikkune tasustatud vanemapuhkus föderaalsektori töötajatele. Viimane on demokraatide nõutud muudatus.

Muu hulgas kehtestab 2020. aasta NDAA Nord Stream 2 ja TurkStream-i gaasitorudega seotud sanktsioonid ning keelustab sõjaväelise koostöö Venemaaga.

Venemaa ehitab gaasitorusid, et varustada Euroopat enda gaasiga, minnes mööda Ukrainast. Kongressi liikmed on avaldanud Trumpi valitsusele survet, et ta püüaks teha rohkem nende projektide peatamiseks.