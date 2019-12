Slutski: Eesti-Vene piirileping võidakse nähtavas tulevikus ratifitseerida

Piirilepingu heakskiitmist arutatakse Slutski sõnul järgmise aasta veebruaris Moskvas, kus toimub mõlema riigi parlamendi sõprusrühmade kohtumine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma hindaksin meie suhteid Tallinnaga nii, et nad on praegu tõusmas, aga see tõus ei ole järsk, vaid väga-väga aeglane ja sujuv. Riigikogus on moodustatud Vene parlamendirühm ja lähiajal me kohtume. Olen veendunud, et tuleb mitte just lihtne, kuid viljakas ja konstruktiivne koostöö," rääkis Slutski.

"Kui tahate minu isiklikku prognoosi, siis see on pigem optimistlik. Lähiajal või - ütleme diplomaatiliselt - nähtavas tulevikus, on sel seadusel šanss saada ratifitseeritud. Me ei jätnud seda asja kunagi ära ja arutame seda peagi meie kolleegidega Tallinnast," lisas ta.