Kui reede hommikul oli Harjumaal 21, Saaremaal 16 ja Tartumaal 4 nakatunut, siis nüüd tuleb juurde juhtumeid Eesti eri paikadest, kus inimesed on saanud viiruse Eesti-siseselt ehk oma pereliikmetelt ennekõike, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik pressikonverentsil.

Muu hulgas on uusi nakatunuid tuvastatud Pärnumaal ja Ida-Virumaal Jõhvis.

Kiige sõnul arutati komisjonis ka Saaremaa olukorda. Kuivõrd nakatumiste arv on kasvanud üle Eesti kõigis maakondades, otsustati Saaremaal mitte karantiini kehtestada. Samas jääb jõusse soovitus Saaremaalt mitte mandrile ja vastupidi liikuda. Samuti arutab komisjon veel, kuidas toetada Saaremaa haiglat.

Rahandusminister Martin Helme sõnul on Eesti jõudnud nakkuse leviku teise faasi ning rõhutas, et kõige olulisem eesmärk on vähendada inimestevahelist kontakti. See on tinginud ka piirangud.

"Järgnevatel päevadel saame kinnitust nakatumistele, mis toimusid enne uute piirangute kehtestamist. Näeme nakkusjuhtude kasvamist järgmised 10 kuni 15 päeva. Tipp peaks saabuma kahe-kolme nädala pärast," rääkis Helme, lisades, et kui siis ka arv ei lange, pole valitsuse meetmed olnud tõhusad.

"Vaatame juba praegu, kas paneme ujulad, spordisaalid ja kaubanduskeskused kinni."

Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli kliinikumi, SYNLAB-i, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla ja Pärnu haigla laborites.

Koroonaviiruse proov võetakse tervishoiutöötaja otsuse alusel, kes lähtub analüüsivajaduse määramisel juhudefinitsioonist ehk ilmnenud sümptomitest ja sellest, kas inimene on hiljuti viibinud haiguse leviku riskipiirkonnas või võib olla kokku puutunud koroonaviiruse kandjaga.

Terviseamet lähtub oma riskihinnangus WHO ja ECDC andmetest, riskihinnangutest ja -analüüsidest ning prognoosist.

Võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) soovitusi on tervisameti hinnangul koroonaviiruse kõrge riski piirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea.

Keskmise riski piirkonnad on Saksamaa, (Nordhein-Westfalen, Baden-Wuerttemberg ja Baieri liidumaa), Prantsusmaa (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France), Tirooli suusakuurordid Austrias, Hispaania (Madriid, Kataloonia ja Baskimaa), Jaapan ja Singapur.

Risk nakatumiseks on kõrge inimestele, kes viibivad riikides, kus on laialdane kohapealne levik.