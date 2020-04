Jeemeni separatistid kuulutasid pühapäeval riigi lõunaosas välja omavalitsuse, tegemaks veelgi keerulisemaks olukorda riigis, kus suur osa Põhja-Jeemenist on huthi šiiamässuliste kontrolli all.

Lõuna-Jeemeni üleminekunõukogu (STC) süüdistas valitsust oma kohustuste täitmata jätmises ja "vandenõus" ning teatas, et omavalitsus algas südaööl, vahendas BNS.

Valitsus mõistis käigu hukka ja teatas, et separatistid jäävad vastutavaks selle katastroofiliste ja ohtlike tagajärgede eest.

Omavalitsuse väljakuulutamine tuli pärast seda, kui Saudi Araabia juhitud sõjakoalitsioon, mis toetab Jeemeni valitsust vastasseisus huthi mässulistega, pikendas koroonaviirusega võitlemiseks kehtestatud ühepoolset vaherahu, mille huthid on tagasi lükanud.

Jeemeni rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus ja STC on sõjas huthide vastu liitlased, kuid separatistid usuvad, et riigi lõunaosa peaks olema iseseisev, nagu see oli ka enne taasühendamist 1990. aastal.

Separatistid sõlmisid novembris Ar-Riyadis valitsusega võimujagamisleppe, mis vaigistas lahingud riigi lõunaosa üle, mida on nimetatud "kodusõjaks kodusõja sees".

Võimujagamislepe jooksis aga kiiresti liiva ning seal ettenähtud tähtaegu uue ühtsusvalitsuse moodustamiseks ja sõjaväe reorganiseerimiseks ei suudetud täita.

Lõuna-Jeemeni poliitmaastik on keerukas. Mitu sealset linna teatasid, et nad ei tunnusta STC deklaratsiooni ja jäävad ustavaks keskvalitsusele.

Viis aastat kestnud sõjas keskvalitsuse ja huthi mässuliste vahel on hukkunud kümneid tuhandeid tsiviilelanikke.

Sel kuul teatas Jeemen oma esimesest koroonaviiruse juhtumist. Juhtum registreeriti Hadramawtis, valitsuse kontrolli all olevas provintsis riigi lõunaosas.