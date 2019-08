Jõhvis on vähem kui aasta jooksul kolm korda püütud võimu vahetada. Ühelgi korral pole see opositsioonil õnnestunud.

11 vaja minevat häält Jõhvi volikogu esimehe Eduard Easti ja Max Kauri juhitava vallavalitsuse umbusaldamiseks opositsioon neljapäeval kokku ei saanud. Puudu jäi vastavalt kaks ja kolm häält. Jõhvi vallavolikogu esimehe Eduard Easti sõnul ongi koalitsiooni väike ülekaal see, mis tekitab opositsioonis taas ja taas soovi proovida võimu vahetada.



Opositsiooni liidri Niina Neglasoni sõnul usuti, et umbusaldusega liitub ka Martin Repinski, kes Neglasoni sõnul oli umbusalduse eestvedaja. Repinski aga loobus protsessi käigus üldse volikogu kohast, soovides keskenduda tööle riigikogus. Jõhvi eelmise vallavanemana kaks umbusaldust edukalt üle elanud Repinski eitas täna rahvusringhäälingule antud usutluses, et tal oli koduvallas soov võimu vahetada.

Martin Repinski ja Niina Neglasoni suhtlus sotsiaalmeedias, kus Martin Repinski kinnitab, et ta toetab opositsiooni vallavanema Andres Jaadla kandidatuuri.